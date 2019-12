Издание Tasnim News Agency опубликовало статью под названием «Iranian President Hails Japan‘s Refusal to Join US—Led Maritime Coalition» — «Иранский президент приветствует отказ Японии присоединиться к возглавляемой США морской коалиции».

В предисловии к ней говорится так: «Президент Ирана Хасан Рухани похвалил решение Японии не присоединяться к возглавляемой США морской коалиции по обеспечению безопасности в районе Персидского залива».

Президент Ирана Хасан Рухани.

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Выступая перед журналистами в Тегеране в субботу по возвращении из пятидневной поездки в Малайзию и Японию, Рухани охарактеризовал вопрос безопасности в сфере энергетики и судоходства как важнейшую проблему для всех тех крупных азиатских и европейских стран, энергоснабжение которых связано с этим регионом.

«Япония поддерживает инициативу Ирана, которая является мирной инициативой НАДЕЖДЫ… Япония также объявила, что она не будет участвовать в американском плане по обеспечению безопасности в регионе. Мы приветствуем и то, и другое решение», — добавил президент».

«Япония желает направить наблюдательное судно в регион, но не в зону Персидского залива и Ормузского пролива, а в район Баб—эль—Мандебского пролива (связывающего Красное море с Индийским океаном) и Оманского моря», — отметил Рухани.

Иран придерживается неизменной позиции в отношении региональной безопасности и считает, что «региональная безопасность должна обеспечиваться региональными странами», добавил иранский президент.

Далее Рухани заявил о том, что он провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ касательно американских санкций против Ирана.

«Все страны мира, за исключением одной или двух, выступают против санкций, и всем им также известно то, что эти (американские) санкции идут вразрез с нормами международного права и окажутся безрезультатными», — отметил он.

Затем он указал на то, что санкции наносят ущерб не только Ирану, но и всем другим странам. И добавил: «На самом деле, это такое проигрышное решение, которое США приняли на ошибочной основе, допустив просчет».

Глава иранской исполнительной власти также заявил, что Япония и европейцы пытаются обойти американские санкции в отношении Ирана, и вносят предложения на этот счет, и отметил, что Тегеран и Токио в дальнейшем продолжат консультации».

Газета Japan Times опубликовала материал под названием «Abe briefs Trump on the outcome of talks with Iran’s president in phone call» — «Абэ по телефону информирует Трампа о результатах переговоров с президентом Ирана».

В нем говорится так: «Премьер-министр Синдзо Абэ при состоявшемся в субботу вечером телефонном разговоре довел до сведения президента США Дональда Трампа результаты своих переговоров с иранским президентом Хасаном Рухани», — сообщил источник в японском правительстве.

Премьер-министр Синдзо Абэ, как утверждает источник, заявил президенту Дональду Трампу о том, что Япония продолжит дипломатические усилия по ослаблению напряженности на Ближнем Востоке, тесно сотрудничая с США».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Возглавляемая Соединенными Штатами военно-морская коалиция в начале ноября официально приступила к осуществлению своей миссии в районе Ормузского пролива (связывающего Персидский залив с Аравийским морем) по защите торгового судоходства от «угроз» со стороны Ирана.

Иран несколько ранее предложил альтернативный вариант решения такой задачи. А именно — создать региональную коалицию под названием «Коалиция надежды». Эта инициатива предполагает обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

***

