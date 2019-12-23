Правила проведения МСЭ по части установления инвалидности изменили в Казахстане

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ — Правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) по части установления инвалидности изменили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«Министерством труда и социальной защиты населения РК, в рамках реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года, внесены изменения в правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ). В частности, утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность взрослым будет устанавливается сроком на пять лет», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве отметили, что изменения в правила проведения МСЭ внесены в соответствии с рекомендациями координационного совета в области социальной защиты инвалидов, в состав которого входят представители общественных объединений лиц с инвалидностью.

«Они неоднократно отмечали неудобства, связанные с необходимостью частого прохождения переосвидетельствования по заболеваниям с неблагоприятным реабилитационным прогнозом», — следует из сообщения.

В связи с этим, по данным МТСЗН, разработан перечень из 19 заболеваний с выраженными нарушениями функций организма, с сомнительным или неблагоприятным реабилитационным прогнозом, по которым инвалидность может быть установлена сроком на пять лет.

«В их числе злокачественные новообразования с выраженными явлениями интоксикации, умеренная умственная отсталость, шизофрения с выраженным нарушением психики, сахарный диабет со значительно выраженным множественным нарушением функций органов и систем организма, хроническая болезнь почек V стадии и др.» — перечислили в министерстве.

Инвалиды с данными показаниями, как уточнили в ведомстве, будут проходить переосвидетельствование один раз в пять лет.

«Ранее лицам старше 18 лет инвалидность устанавливалась сроком на один год, два года либо бессрочно», — напомнили в МТСЗН.

Как сообщается, наряду с этим расширен действующий перечень необратимых анатомических дефектов, при которых лицам старше 18 лет вторая группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования.

«В перечень дополнительно включены ампутационная культя нижней конечности на фоне сахарного диабета и синдрома Лериша; умеренная умственная отсталость (имбецильность) и соответствующая степень слабоумия различного генеза, двигательные нарушения со стойкими выраженными парезами конечностей (гемипарез, парапарез, трипарез, тетрапарез) и выраженными генерализованными гиперкинезами, в случаях первичного установления инвалидности в возрасте до 16 лет по указанным заболеваниям», — перечисляется в сообщении.

Кроме того, расширен перечень медицинских показаний, при которых ребенок до 16 лет признается инвалидом.

«Так, в действующий перечень показаний для установления инвалидности сроком на пять лет включены: детский аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм, а также при повторном переосвидетельствовании сахарный диабет 1 и 2 типа и др. Инвалидность до 16 лет будет устанавливаться при наследственных заболеваниях кожи, синдромах Дауна и Ретта, прогрессирующих мышечных дистрофиях, врожденных миопатиях и при повторном переосвидетельствовании детей с аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и т.д.», — уточнили в ведомстве.

Также, по данным МТСЗН, регламентирован порядок переосвидетельствования ранее установленного срока инвалидности и утраты трудоспособности при изменении состояния здоровья – теперь на досрочное переосвидетельствование инвалиды будут направляться не только при ухудшении состояния здоровья, но и при его улучшении.

Еще одним нововведением, как уточнили в министерстве, является использование средств аудио- и видеозаписи при проведении заседаний служб МСЭ.

«Приказ вступит в силу в январе 2021 года. Ознакомиться с текстом приказа можно здесь», — резюмируется в сообщении.