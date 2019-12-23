Сотрудничающие с Китаем страны-экспортеры нефти за два года резко сократили экспорт

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Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Сотрудничающие с Китаем страны-экспортеры нефти за два года резко сократили экспорт, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Объем экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом сократился на 2,5%, а объем импорта – на 3,5%. Резкое сокращение объема экспорта наблюдалось в странах-экспортерах нефти, таких как Иран и Индонезия, а также в Японии, Сингапуре и Гонконге, Китае. В 2018-2019 годах в наибольшей степени пострадали те страны, которые тесно связаны с Китаем через глобальные цепочки стоимости», — сообщили в понедельник в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Эксперты подчеркивают, что новые импортные барьеры приводят к росту цен и снижению конкурентоспособности компаний, задействованных в региональных производственных сетях.

Ранее ЭСКАТО оценивала, что тарифная война между США и Китаем может привести к снижению валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на $400 млрд во всем мире и на $117 млрд в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ООН отмечают, что эти прогнозы могут подтвердиться, а потери могут оказаться даже более значительными в случае, если не будут найдены пути снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином.

«Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона задача заключается в том, чтобы расширить объемы торговли и укрепить экономическую интеграцию с целью продвижения устойчивого развития», — сказала глава ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана, выразив надежду, что недавнее торговое соглашение между Китаем и США приведет к снижению политической напряженности.

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Ранее стало известно, что 13 декабря США и Китай заключили соглашение в рамках первой фазы торговой сделки. Многие полагают, что этот шаг ознаменовал прекращение «торговой войны».

«Реализация первой фазы соглашения между Китаем и Соединенными Штатами будет способствовать повышению доверия инвесторов и потребителей, а также приведет к росту объемов торговли в регионе в 2020 году примерно на 1,5%», — ожидает Алисджабана.

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