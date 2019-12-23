Токаев и Рахмон планируют встречу в Нур-Султане в 2020 году

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ — Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон планируют встречу в Нур-Султане в 2020 году, сообщает пресс-служба главы государства.

«Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. (…) Обсуждая перспективы дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества, главы государств договорились об организации их встречи в 2020 году в столице Казахстана», — говорится в сообщении Акорды в понедельник.

Также сообщается, что в ходе разговора президенты Казахстана и Таджикистана с удовлетворением констатировали поступательное развитие двусторонних отношений практически во всех областях.

Токаев отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют на международной арене.