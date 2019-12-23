В Казахстане появились ЧСИ, специализирующиеся на взыскании алиментов

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане появились частные судоисполнители (ЧСИ), специализирующиеся на взыскании алиментов, сообщил министр юстиции Марат Бекетаев.

«Наблюдается такая тенденция, что появились судоисполнители, которые специализируются на взыскании алиментов. Специализация позволяет тем, кто наработал практику, делать это лучше. И мы рассматриваем вариант не навязывать это тем, кто это делает плохо, а специализацию поддержать», — сказал Бекетаев в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе п, посвященного проблемам судоисполнения.

Произошло это, по мнению министра, после того как судоисполнителям повысили оплату по работе с проблемными производствами с 5 МРП до 15 МРП.

«Раньше было 5 МРП, совсем никто не хотел брать, они не окупали затраты ЧСИ. Повышение улучшило ситуацию, мы упростили отчетность и автоматизировали ее. Если мы в системе не видим реальных процессуальных действий судоисполнителя – поставил арест имущества, запрет на выезд и так далее – только в этом случае идут выплаты. К тому же, только раз в год он может получить данную выплату по проблемным производствам», — добавил глава минюста.

Данную проблему озвучила депутата мажилиса Наринэ Микаелян. По ее словам, наблюдается иная ситуация.

«Имеются случаи в отказе принятия судоисполнителями исполнительных документов по взысканию алиментов, так как данная категория дел не имеет популярности. На практике имеются факты, когда ЧСИ не отрабатывают полностью данные исполнительные документы, так как в любом случае получают 25 МРП за каждый проблемный исполнительный документ, и у них в портфеле могут быть десятки-сотни проблемных производств, а работают они по ним формально, так как оплату в любом случае получают», — заявила депутат.