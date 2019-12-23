«Жирные» дела взыскатели предъявляют напрямую судебным исполнителям – РП ЧСИ РК

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Жирные» дела – дела по взысканию долгов банкам, микрокредитным организациям взыскатели предъявляют напрямую судебным исполнителям, заявил председатель правления Республиканской палаты (РП) частных судебных исполнителей (ЧСИ) Казахстана Ернар Ибраев.

«Жирных» дел не так много. Это – банковские дела, микрокредитные организации (дела по взысканию долгов микрокредитным организациям – КазТАГ). Эти категории дел не попадают в автоматическую систему распределения. Их взыскатели предъявляют напрямую судебным исполнителям», — сказал Ибраев на правительственном часе в мажилисе в понедельник, отвечая на вопрос депутата Берика Дуйсембинова в ходе обсуждения поправок по вопросам исполнительного производства.

По его словам, рейтинг ЧСИ предоставляет право взыскателю определять для себя лучшего судебного исполнителя.

«Сказать, что это (право взыскателя – КазТАГ) повлечет за собой перекос нагрузки ЧСИ – это будет неправильно. Сама система автоматизированного распределения изначально внедрена для того, чтобы алименты, штрафы, госпошлины, которые судебные исполнители изначально не хотели брать (в работу – КазТАГ), распределялись равномерно. То есть, сама палата или должностные лица палаты не могут повлиять на распределение «жирных» дел», — заверил глава РП ЧСИ.

Он пояснил, что дела распределяются в соответствии с правилами, утвержденными министром юстиции, а сам алгоритм определяется уполномоченным органом.

«Более того это – стимул для самих судебных исполнителей быть в рейтинге выше. Почему? Потому, что рынок определяет тех судебных исполнителей, которые смогут «зарабатывать», скажем так, а те, кто не идет в ногу со временем, те, соответственно, должны с этой (профессиональной – КазТАГ) категории уходить», — заключил Ибраев.