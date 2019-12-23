Частных судебных исполнителей необходимо обучать ежегодно

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Частных судебных исполнителей (ЧСИ) необходимо обучать ежегодно, считает депутат мажилиса, секретарь комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Светлана Бычкова.

«Говоря о ЧСИ, необходимо отметить их недостаточный профессиональный уровень. Закон обязывает их проходить профессиональное обучение раз в три года, но этого недостаточно в условиях, когда законодательство и практика постоянно изменяются. Необходимо проводить такое обучение ежегодно, уделяя особое внимание качеству и объему программ», — сказала Бычкова в ходе правительственного часа, посвященного институту ЧСИ, в понедельник.

Вместе с этим она отметила, что решения требует вопрос уведомления должника об имеющемся в отношении него судебном производстве.

«Ни орган, наложивший штраф, ни судоисполнитель не уведомляют об этом, как следствие, большинство должников узнают об этом при выезде за рубеж, аресте счетов и имущества. Это порождает поток жалоб», — подчеркнула депутат.

Также причиной частых жалоб на действия ЧСИ, которые поступают депутатам, в прокуратуру и суд, по мнению мажилисвумен, является то, что судоисполнители не всегда разъясняют сторонам положение закона и мотивы своих действий и не стараются урегулировать возникающие конфликты.

Отдельно парламентарий затронула проблему бездействия ЧСИ даже при наличии у должников имущества.

«К примеру, по данным прокуратуры только по взысканиям в доход государства выявлены 240 производств на Т80 млрд, по которым у должников есть 120 объектов недвижимости, 70 земельных участков, 300 автомобилей. Но эти дела находятся на исполнении еще с 2017 года», — уточнила Бычкова.

При этом она заметила, что в большинстве случаев должники не согласны с действиями ЧСИ, которые налагают арест на имущество, стоимость которого в разы превышает сумму долга, и закон им этого не запрещает, поэтому данный вопрос требует урегулирования на законодательном уровне.