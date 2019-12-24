155 нарушений антитеррористической защищенности нашли на УТО-объектах Акмолинской области

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – 155 нарушений антитеррористической защищенности нашли на объектах, уязвимых в террористическом отношении (УТО) в Акмолинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«В рамках проверок сотрудниками управления по противодействию экстремизму вынесено 155 предписаний об устранении выявленных нарушений», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Кроме того, добавили полицейские, к административной ответственности за невыполнение требований в области антитеррористической защищенности УТО-объектов привлечены к административной ответственности 27 руководителей объектов. В том числе, по статье 149 (неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении) КоАП РК составлено 22 административных протокола. За нарушение законодательства в области охранной деятельности к административной ответственности по статье 470 (нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности) КоАП РК привлечены руководители четырех объектов.

«Общая сумма наложенных штрафов составила более Т6,885 млн», — уточнили в ДП.

Всего на территории Акмолинской области насчитывается порядка 700 УТО-объектов.