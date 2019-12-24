Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 декабря составили Т10,68 трлн

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за январь-ноябрь 2019 года составили Т10,68 трлн, сообщил Национальный банк Казахстана.

Из них накопления по обязательным пенсионным взносам составили Т10,43 трлн, по добровольным – Т1,93 млрд, по обязательным-профессиональным – Т242 млрд, указывается в отчете, размещенном на сайте Национального банка во вторник в Алматы.

Прирост пенсионных накоплений за отчетный период составил Т1,3 трлн, отмечается в документе.

Пенсионные выплаты составили на 1 декабря Т185,8 млрд.

Начисленный инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ на 1 декабря составил Т653,3 млрд.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков, по данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года составило по обязательным пенсионным взносам 9 874 120 счетов (из них без пенсионных накоплений – 196 552, по добровольным – 39 079 (14 802), по обязательным-профессиональным пенсионным взносам – 489 684 (18 058).

Активы ЕНПФ за ноябрь 2019 года увеличились на 2% – с Т178,7 млрд до Т182,3 млрд, указывается в отчете.

Обязательства фонда увеличились за месяц на 0,1%, до Т9,7 млрд. Собственный капитал увеличился на 2,1%, до Т172,6 млрд, уставный капитал не изменился и составил Т7 млрд.