Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Участки ряда трасс полностью закрыли из-за непогоды в центральных регионах Казахстана, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с ухудшением погодных условий на автодороге Нур-Султан–Ерейментау–Шидерты км 16-205 город Нур-Султан–граница Павлодарской области и на участке км 205-242 граница Акмолинской области–село Бозшаколь, а также на участке граница Карагандинской области–поворот на город Экибастуз км 1135-1250 и км 970-1135 от города Караганда до границы Павлодарской области автодороги Кызылорда–Павлодар, на участке км 0-231 от села Калкаман до границы Карагандинской области автодороги Калкаман–Майкайын–Керней– Ульяновск ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в распространенном в

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через городской телефон по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.