Участки ряда трасс полностью закрыли из-за непогоды в центральных регионах Казахстана

Новости 70 0

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Участки ряда трасс полностью закрыли из-за непогоды в центральных регионах Казахстана, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с ухудшением погодных условий на автодороге Нур-Султан–Ерейментау–Шидерты км 16-205 город Нур-Султан–граница Павлодарской области и на участке км 205-242 граница Акмолинской области–село Бозшаколь, а также на участке граница Карагандинской области–поворот на город Экибастуз км 1135-1250 и км 970-1135 от города Караганда до границы Павлодарской области автодороги Кызылорда–Павлодар, на участке км 0-231 от села Калкаман до границы Карагандинской области автодороги Калкаман–Майкайын–Керней–Ульяновск ограничено движение для всех видов транспорта», — говорится в распространенном в

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через городской телефон по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.

Похожие материалы:

  1. Движение ограничили на республиканских трассах в трех областях Казахстана
  2. Участок трассы Алматы–Екатеринбург закрыли из-за непогоды в Карагандинской области
  3. Две крупные автодороги из Нур-Султана в регионы полностью закрыли из-за гололеда
  4. Движение на ряде республиканских трасс закрыто или ограничено из-за гололеда в Казахстане
  5. Fitch изменил рейтинги ряда крупных финучреждений Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...