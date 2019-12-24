Более 120 млн тонн ТБО накоплено на 3,5 тыс. полигонах Казахстана

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 120 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО) накоплено на 3,5 тыс. полигонах Казахстана, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«В настоящее время на 3,5 тыс. полигонах страны накоплено более 120 млн тонн ТБО и ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО. С 2016 года наблюдается рост переработки ТБО с 2,6% до 11,5%, а доли переработки промышленных отходов – с 26,8% до 32,2%», — заявил Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что с 2019 года в Казахстане запрещено захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла.

«Однако запущенный механизм не реализуется в достаточной степени, так как в регионах отсутствует соответствующая инфраструктура», — добавил Мирзагалиев.