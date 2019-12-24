«Как изменится жизнь казахстанцев с 1 января 2020 года». «Вашингтон стал «удобрять» центрально-азиатскую почву, чтобы на ней «взошли всходы». «Зелёная энергетика: телега впереди лошади». «Новые казахстанские фобии»

Сетевой Казахстан 24 декабря 2019г.

CARAVAN . KZ . «Как изменится жизнь казахстанцев с 1 января 2020 года» — Введение обязательного социального медицинского страхования, повышение цен на бензин, изменение социальных выплат, зарплат и пенсий — это лишь малая часть того, что ждет граждан Казахстана в грядущем году.

«Вода и мир: почему канализационная труба стала темой для разговора президентов Казахстана и России» — Канализационная труба через Иртыш стала одной из тем переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта ТОКАЕВА и Владимира ПУТИНА на 16-м форуме межрегионального сотрудничества в Омске два месяца назад. Этот проржавевший дюкер (в следующем году ему стукнет 30 лет), который проходит по дну реки, может разрушиться в самый неподходящий момент. К слову, в него уходят и нечистоты из туберкулезного диспансера. Не дай бог авария – и тогда всё это “добро” объемом 17–18 тысяч кубометров обрушится на Павлодар. И дальше – в Россию.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Евразийский контекст: экономика против национализма» — Любой интересующийся политикой казахстанец воспринимает события на постсоветском пространстве, как свои собственные, и правильно делает. А как раз перед очередным праздником Независимости 16 декабря отнюдь не рядовых событий случилось как-то сразу много, такое впечатление, что даже с перебором. А, может быть, это как раз и есть характеристика переживаемого нами момента: историческая спираль, именуемая на нынешнем этапе евразийской интеграцией, закручиваться все туже… Все это непосредственно касается и Казахстана, хотя и отражается ныне исключительно опосредованным образом. Так, вызвавший громкие пересуды отказ президента Токаева, опытнейшего дипломата, называть «отсоединение» Крыма аннексией, отнесение им на 2025 год (читай – отмена) перехода на латиницу, благосклонное, со слов Олжаса Сулейменова, отношение к возвращению названия Алма-Ата, — многозначительные признаки.

ROSBALT . RU . Ирина ДЖОРБЕНАДЗЕ – «США придумали, как «присвоить» Центральную Азию» — Официальная информация, в соответствии с которой администрация президента США Дональда ТРАМПА собирается обнародовать новую стратегию в отношении Центральной Азии с реинтеграцией в нее Афганистана, наводит на множество размышлений. Они в первую очередь касаются, конечно, самих государств региона — Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Но также и внешних игроков, не намеренных отказываться от своих позиций влияния в ЦА, — то есть России и Китая. Еще до распространения информации о новой стратегии, Вашингтон стал «удобрять» центрально-азиатскую почву, чтобы на ней «взошли всходы». Несколько заброшенный им регион снова вернулся в орбиту его повышенного внимания.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Зелёная энергетика: телега впереди лошади» — В приоритете правительства должно быть привлечение масштабных инвестиций в традиционную, а не в «зелёную» электроэнергетику. Иначе уровень благосостояния населения окажется под сильным давлением, а наша экономика потеряет очень важное конкурентное преимущество, которых у неё и так слишком мало. Большим конкурентным преимуществом экономики Казахстана является то, что мы являемся третьей страной мира с самым дешёвым электричеством. Это связано с тем, что электричество в Казахстане производится в основном за счет угля, что является одним из самых дешёвых способов производства электроэнергии. При этом запасов угля в Казахстане более чем достаточно, чтобы сохранять это сильное конкурентное преимущество страны ещё несколько десятков лет.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Новые казахстанские фобии» — Сейчас в Казахстане обсуждаются поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». Сетевая публика зацепилась за новую редакцию статей, описывающих процедуру трансплантации органов – доноры, реципиенты, ввоз-вывоз донорских тканей и т.д. По мессенджерам пошла рассылка со страшилками – вот примут новый кодекс и людей начнут потрошить для экспорта органов за рубеж… Руководитель банды «черных риелторов» платил по 400 долларов своим подручным за убийство. Тысячу долларов от него получал нотариус, оформлявший сделку по поддельным документам. Можно ли поверить во всеобщее благоденствие, которое должно наступить с принятием нового кодекса? У меня нет ответа на этот вопрос. Особенно, когда мне непонятно, ради каких таких реципиентов казахстанцев пустят на органы.

365 INFO . KZ . «Демографические тренды Казахстана: не все хотят денег от государства» — Последние 9 лет в стране с естественным приростом населения все в порядке. Рекордное количество детей родилось в 2016 — свыше 400 тысяч малышей. Однако итоги 2019 могут побить эту планку. Пока госкомстат выложил в открытый доступ только данные по состоянию на сентябрь 2019 — 301 тысяча родившихся. Учитывая, что к детородному возрасту как раз подошло поколение конца 90-х, оказавшееся немногочисленным из-за демографической ямы, были мнения новой волны демографического провала. Однако рождаемость не падает. Молодежь отдувается за всех, выбрав многодетность? Или ей на помощь пришли вставшие на ноги кому за 30? Президент общественного фонда «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА не видит связи с поколениями. Но поделилась интересными мыслями о казахстанской демографии.

CAMONITOR . KZ . «Бегство в будущее. Можно ли превратить Алматы в Нью-Йорк?» — Недавно на площадке аналитической группы КИПР состоялось экспертное обсуждение весьма любопытного документа «Стратегия развития Алматы до 2050 года», несколько неожиданно вынырнувшего из недр городского акимата. Следует отметить, что он вызвал неоднозначную реакцию общественности. Мы попросили высказать свое видение по этому поводу одного из участников обсуждения, ведущего научного сотрудника Института экономики КН МОН РК Ильдара ДАУРАНОВА — К слову, в Стратегии «Алматы-2050» есть раздел, посвященный опыту таких городов, как Нью-Йорк, Мельбурн, Стокгольм, Шанхай. Однако в нем зафиксированы лишь факт разработки долгосрочных стратегий развития применительно к названным городам и самые общие направления, имеющие декларативный характер.

KURSIV . KZ . «Что происходит с вузами в казахстанской провинции» — Проверка 13 казахстанских университетов и готовящих учителей обернулась судами и штрафами для 12 университетов. Задуманная чиновниками МОН оптимизация учреждений высшего образования была начата с ужесточения требований. Заявление министра образования и науки РК Асхата АЙМАГАМБЕТОВА, сделанное по результатам проведенной проверки вузов, вызвало неоднозначную реакцию в ректоратах и среди студенчества.

TIME . KZ . «Жевать — не переживать?» — Решением главного санитарного врача Жандарбека БЕКШИНА в Казахстане введен временный запрет на ввоз, применение, реализацию и распространение некурительных табачных и бестабачных изделий, называемых снюсами. Однако в редакции нашей газеты нет никаких сомнений в том, что нужно вводить тотальный запрет на свободное распространение и обращение этого изделия в торговой сети. Об этом материал собственного корреспондента “Времени” по Жамбылской области.

«Долгая дорога к ЦОНу» — Баба с возу — кобыле легче! — примерно так можно охарактеризовать решение комитета административной полиции МВД передать все функции регистрационно-экзаменационных отделений в госкорпорацию “Правительство для граждан”. Сейчас эту функцию в Алматинской области выполняют специализированные центры обслуживания населения городов Алматы и Талдыкоргана. Однако, как выясняется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. По крайней мере для людей, живущих в отдаленных районах.

LITER . KZ . «Трасса за 17 миллиардов тенге в Жамбылской области не выдержала испытание погодой» — В течение двух дней в Жамбылской области остаются закрытыми несколько участков дорог – перевалы Куюк и Шакпак в Жуалынском районах, а также 80-километровый участок трассы республиканского значения Алматы-Термез-Ташкент. Кстати, именно этот участок дороги в прошлом году открыли как часть трансконтинентальной автодороги Западная Европа – Западный Китай, а на ее строительство было выделено 17 миллиардов тенге. Это новый обход перевала Кордай, который, как предполагалось, избавит водителей от проблем при сложных погодных условиях. Однако, как сообщили в областном управлении ЧС, новый участок дороги пришлось также закрыть для движения транспорта, а поток автомашин решено пустить по …старому перевалу.

AZATTYQ . ORG . ««Мне грозило заточение в «лагерь»». Приговор казашке из Синьцзяна» — Панфиловский районный суд Алматинской области в городе Жаркенте 23 декабря завершил рассмотрение уголовного дела в отношении казашки из Китая Кайши АКАН, обвиняемой в незаконном пересечении государственной границы, и огласил приговор. Судья Эльмира АСУБАЕВА признала Кайшу Акан виновной и назначила ей шесть месяцев лишения свободы условно. Суд не стал выдавать Акан в Китай.

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