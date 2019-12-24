Нестабильная ситуация сохраняется на автодорогах восьми областей РК

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Нестабильная ситуация сохраняется на автодорогах восьми областей Казахстана, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«В настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована. Для обеспечения безопасного функционирования задействована вся необходимая техника и человеческие ресурсы, но в восьми областях – Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и ряде других (областей – КазТАГ) – ситуация нестабильная. В связи с этим акимам регионов прошу контролировать ситуацию на дорогах», — сказал Тургумбаев на заседании правительства во вторник.

По информации министра, в связи с негативными метеоусловиями за последнюю неделю полиция совместно с подразделениями ЧС, АО «КазАвтоЖол» и местными исполнительными органами (МИО) ограничила движение транспорта на дорогах республиканского и местного значения в 11 областях. Всего было перекрыто 57 участков автодорог республиканского значения общей протяженностью 7,5 тыс. км. На ситуацию на дорогах негативно повлияли резкое потепление до 0 градусов с образованием гололеда, ограничение видимости из-за тумана, а также дожди и снегопад привели к росту аварийности практически на всех автодорогах.

«При этом в целях снижения аварийности полицией через СМИ ежедневно проводилась агитационная работа об условиях эксплуатации транспорта в сложных метеорологических условиях. Но многие водители, зачастую управляя неисправными транспортными средствами, на летней резине, объездными дорогами выезжали на опасные участки, закрытые для движения, пренебрегая ПДД. К примеру, в Алматинской области на автодороге Алматы – Чунджа водитель автомобиля MAN в условиях гололеда допустил наезд на разделительное заграждение и выехал на полосу встречного движения, практически перекрыв всю трассу. В результате чего на месте ДТП произошел затор, скопилось порядка 15 грузовых автомашин, что стало причиной еще двух ДТП с участием пяти машин, в которых два человека погибли и трое получили телесные повреждения. Такая же сложная ситуация была и в Актюбинской области, где в условиях гололеда и ограниченной видимости было совершено ДТП с участием 12 автомашин, четверо человек пострадало», — примел примеры глава МВД.

Также он сообщил, что для оказания помощи пострадавшим на автодорогах были развернуты оперативные штабы, организованные МИО, для спасения людей было задействовано более 200 сотрудников комитета по ЧС, 300 сотрудников полиции, 170 единиц спасательной техники и полицейских автомашин, а также спецтехника МИО и дорожных служб. Бригадами медико-спасательных групп было совершено 42 выезда к местам ДТП, оказана помощь 41 пострадавшему, 20 из которых были госпитализированы.

По данным МВД, за последнюю неделю на территории Казахстана было зарегистрировано 104 ДТП, в которых 39 человек погибло, 158 – получили различные телесные повреждения.