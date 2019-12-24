Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-10 самых высоких в СНГ

Алматы. 24 декабря. КазТАГ — Новогодняя елка в Нур-Султане вошла в топ-10 самых высоких в столичных городах стран СНГ, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Топ-10 самых высоких новогодних елок в столицах стран СНГ составили главные елки в городах Ашхабад (40 м), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (25 м) и Кишинев (20 м)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг представлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

«Главная елка России в Москве высотой 27 м на Соборной площади Кремля – это единственная живая главная новогодняя елка в столицах стран СНГ», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в Красноярске установлена самая высокая новогодняя елка России и СНГ 2019-2020 высотой 55 м.