Почти 67% всех выбросов в РК приходится на электроэнергетику и горно-металлургический сектор

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Почти 67% всех выбросов в Казахстане приходится на электроэнергетику и горно-металлургический сектор: 1,7 млн тонн из 2,54 млн тонн по итогам 2018 года.

«По итогам 2018 года общие выбросы составили 2,54 млн тонн. Из них на электроэнергетику приходится 940 тыс. тонн, горно-металлургический сектор – 760 тыс. тонн, нефтедобыча – 520 тыс. тонн, прочие сферы – 320 тыс. тонн», — заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

При этом, по его данным, основная доля объемов выбросов в регионах, а это порядка 56%, приходится на Карагандинскую и Павлодарскую области.

«Если не принять никаких мер, то по прогнозу к 2030 году фактически эмиссия загрязняющих веществ составят 3,6 млн тонн. Продолжая тему выбросов, хотел бы остановиться на выбросах парниковых газов. Их сокращение до нулевого уровня является новой тенденцией для многих развитых стран. Казахстан взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года по Парижскому соглашению, но уже сегодня выбросы парниковых газов в Казахстане превышают данный уровень», — отметил Мирзагалиев.