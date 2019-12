Подрядчик трубопровода вынужден прекратить укладку труб, в то время как Берлин обвиняет Вашингтон в «интерференции»

Газета Financial Times опубликовала статью под названием «US envoy defends Nord Stream 2 sanctions as ‘pro-European’» — «Американский посол, выступая в защиту санкций против «Северного потока — 2», характеризует их как «проевропейскую» меру».

В предисловии к ней говорится так: «Подрядчик трубопровода вынужден прекратить укладку труб, в то время как Берлин обвиняет Вашингтон в «интерференции».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Посол США в Берлине, выступая в защиту санкций против «Северного потока — 2», трубопровода, призванного снабжать Европейский Союз российским газом, охарактеризовал их как «исключительно проевропейскую» меру. Однако Берлин осудил американский федеральный закон (об этих санкциях), расценив его как «вмешательство» во внутренние дела Германии, а Москва пригрозила «ответными действиями».

Ричард Гренелл выступал с речью в то время, когда Allseas, швейцарская компания, которая является основным подрядчиком «Северного потока — 2», заявила о приостановлении работ по прокладке трубопровода.

Господин Гренелл, активный сторонник политики Дональда Трампа, сказал: «15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент, все вместе высказывали сомнения в отношении этого проекта».

Он сообщил, что «сегодня я весь день слышал слова благодарности от европейских дипломатов за эти меры», отметив, что закон о санкциях, который был подписан госоподином Трампом в пятницу, продиктован «чрезвычайно проевропейской позицией». США «весьма удовлетворены» тем, что компания Allseas решила соблюдать санкционные требования, добавил он.

Введение таких мер наказания может еще больше ухудшить отношения между Берлином и Вашингтоном, уже и без того отмеченным напряженностью из-за непрекращающихся нападков господина Трампа на официальный Берлин по причине профицита Германии в торговле с США и ее неспособности выйти на целевой показатель НАТО по расходам на оборону.

Германский министр финансов Олаф Шольц охаарактеризовал американский закон (о санкциях против «Северного потока — 2») как «грубое вмешательство во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы». «Мы их решительно отвергаем», — заявил он, выступая в эфире немецкого общественного телевидения ARD.

Такие меры «непонятны и неприемлемы в отношениях между друзьями, которые к тому же связаны друг с другом общим членством в НАТО», добавил он.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в воскресенье предупредил, что Россия отреагирует на эти меры шагами, которые не нанесут ущерба российской экономике. Он не стал уточнять, какие именно действия могут быть предприняты в ответ».

А вот официальный Берлин не собирается прибегать к ответным мерам. Более всего его представителей в данном случае удивляет то, почему же Вашингтон, объясняющий свои действия необходимостью защиты интересов Украины, ввел санкции против «Северного потока — 2» на другой день после того, как в Берлине была достигнута принципиальная договоренность о новом газотранспортном соглашении между Москвой и Киевом.

В четверг в Берлине состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. А на другой день в Минске проходили двухсторонние российско-украинские переговоры. По их итогам представители России и Украины подписали протокол нового соглашения о транзите, а также об урегулировании взаимных споров. В это время в Западном полушарии еще было ранее утро. Несколько позже в тот же день было объявлено о том, что принятый Палатой представителей и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», был подписан президентом США Дональдом Трампом и тут же вступил в силу.

***

