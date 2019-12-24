Около $67 млрд иностранных инвестиций привлекли в экономику РК с момента вступления в ВТО

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Около $67 млрд прямых иностранных инвестиций привлекли в экономику Казахстана с момента вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«С момента вступления Казахстана в ВТО в экономику страны привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме около $67 млрд. Из них на обрабатывающую промышленность приходится 19%, на сектор услуг 32% и на нефтегазовый и добывающий сектор 46,5%. При этом, наблюдается увеличение притока инвестиций в несырьевые сектора экономики, а также в сферу услуг», — сообщил Мамин, отвечая на запрос.

Он отметил, что с 30 ноября 2015 года все страны-члены ВТО признали Казахстан равным партнером, обеспечившим благоприятный инвестиционный климат и реализующим торговую политику в соответствии с нормами международного права.

«При вступлении в ВТО Казахстан отстоял право в течение определенного периода времени (переходного периода) предоставлять ряд льгот и норм национального законодательства казахстанским предприятиям, несоответствующих принципам ВТО (закон РК от 12 октября 2015 года № 356-V «О ратификации протокола о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года»). Так, например, с 1 января 2017 года отменены льготы для свободных экономических зон и свободных складов по освобождению от уплаты импортных пошлин на сырье, предоставление которых зависело от уровня местного содержания, учитывая, что такие требования нарушают принцип национального режима», — уточнил премьер.

По его словам, сейчас такая льгота предоставляется в рамках инвестиционных контрактов.

«С 1 января 2021 года будет отменено требование казахстанского содержания в контрактах на недропользования, заключенных до 1 января 2019 года. Вместе с тем, сообщаем, что по итогам переходного периода правительством будут выработаны альтернативные меры поддержки отечественных производств, разрешенные с точки зрения ВТО и ЕАЭС (Евразийского экономического союза)», — добавил Мамин.

Напомним, 13 ноября мажилисмены, обращаясь с запросом, поинтересовались у премьера, какие изменения ожидает Казахстан после завершения переходного периода по вступлению в ВТО, а также тем, какие системные меры предпринимаются по увеличению несырьевого экспорта.