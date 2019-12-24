Почти Т3 млрд потратит Казахстан на проведение министерской конференции ВТО в Нур-Султане

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Почти Т3 млрд потратит Казахстан на проведение министерской конференции (МК) Всемирной торговой организации (ВТО) в Нур-Султане, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«По прогнозным подсчетам, в целом затраты всех участников МК-12 составят приблизительно Т18 млрд. При этом, расходы Республики Казахстан на организацию мероприятия составят Т2,85 млрд», — говорится в ответе Мамина на запрос.

Премьер уточнил, что расходы секретариата ВТО в размере 1,2 млн швейцарских франков (Т0,5 млрд) включают оплату за проживание и перелет своих сотрудников (порядка 200 человек) и делегатов из наименее развитых стран (36 стран).

«Оставшаяся сумма – это расходы иностранных делегатов (министров торговли и парламентариев 164 стран членов ВТО и 20 стран наблюдателей, а также руководителей ряда государств и крупных международных компаний, неправительственных организаций), связанные с перелетом, проживанием, питанием и другим. В связи с этим, ожидается пополнение в бюджет налоговых отчислений на сумму примерно от Т240 млн до Т360 млн в виде отчислений от частного сектора, транспортных компаний, организаций общественного питания, гостиничных комплексов и других, задействованных в организации данного мероприятия», — уточнил Мамин.

13 ноября мажилисмены, обращаясь с запросом, отметили, что «обоснованность затрат на конференцию и ее практическая отдача вызывает сомнения, учитывая, что Казахстан совсем недавно стал членом ВТО, и по ряду отраслей еще сохраняется переходный период».

Напомним, 29 ноября МИА КазТАГ сообщало, что правительство Казахстана одобрило проект соглашения о проведении XII министерской конференции ВТО в Нур-Султан в период с 8 по 11 июня 2020 года. Власти Казахстана берут на себя все организационные вопросы, обязуются обеспечить размещение членов делегаций в гостиницах «по разумным коммерческим ставкам», предоставляют автомобили с водителями для использования в официальных целях ВТО в период конференции и подготовительных миссий. При этом, финансовый вклад ВТО в организацию и проведение конференции не должен будет превышать 1,2 млн швейцарских франков.