Суд Бельгии взыскал с Казахстана госактивы на $540 млн в пользу олигарха Стати

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Суд Бельгии взыскал с Казахстана государственные активы на $540 млн в пользу молдавского олигарха Анатола Стати – генерального директора и единственного акционера Ascom Group SA, сообщает Cision.

«Брюссельский суд первой инстанции вынес решение по делу, в котором Республика Казахстан выступает против Ascom Group SA, в соответствии с которым он признал и обеспечил исполнение арбитража на сумму $540 млн против Республики Казахстан», — говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что брюссельский суд в своем обязательном постановлении, состоящем из 34 страниц, отклонил все казахстанские возражения против решения и присудил сторонам Стати их судебные издержки на сумму 36 тыс. евро.

«Среди прочего суд отклонил утверждения Казахстана о том, что присужденная сумма была приобретена путем мошенничества, поскольку она касалась затрат на строительство завода сжиженного нефтяного газа – одного из экспроприированных активов, в отношении которого компенсация была присуждена сторонам Стати», — следует из сообщения.

В результате взыскание может свободно вступить в силу в Бельгии. Ожидается, что эти процедуры будут завершены к концу 2020 года.

Это решение вынесено на следующий день после того, как апелляционный суд Люксембурга аналогичным образом отклонил все возражения Казахстана и одобрил его исполнение в Люксембурге.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.

14 ноября стало известно, что Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке.

28 ноября минюст Казахстана заявил, что подал новое ходатайство в суд Швеции по делу Стати.