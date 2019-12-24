Правозащитник: Мы хотим знать условия содержания задержанных в Алматы 16 декабря активистов

Алматы. 24 декабря. КазТАГ — Владимир Радионов. Мы хотим знать условия содержания активистов, задержанных в Алматы на митинге 16 декабря, в учреждении для административно арестованных, заявил правозащитник Ерлан Калиев.

«Согласно тем спискам, которые нам поступили, 26 человек из числа содержащихся в учреждении, объявили голодовку. О мотивах такого поступка нам неизвестно. Со слов адвоката Жанар Балгабаевой, арестованные жаловались на давление, оказываемое на них сотрудниками учреждения. Независимых наблюдателей на данный режимный объект не допускают», — сказал Калиев корреспонденту агентства во вторник.

В этих условиях правозащитники обратились за помощью к омбудсмену Казахстана.

«Мы сделали экстренное сообщение в адрес омбудсмена РК (уполномоченный по правам человека Эльвире – КазТАГ) Азимовой с просьбой направить в учреждение членов комиссии Национального превентивного механизма. Сегодня мне сообщили, что получено добро. Группа правозащитников и гражданских активистов – мы сейчас у стен учреждения ждем членов комиссии, чтобы они зашли и беспристрастно, встретившись с заявителями, выявили истинные мотивы, побудившие их объявить голодовку. А также узнали, действительно ли на них оказывается давление как со стороны администрации, так и иных лиц», — добавил правозащитник.

По его словам, беззаконие в отношении данных административно арестованных началось с момента их задержания.

«Их незаконно задержали за то, что они вышли на мирную акцию и выразили свое мнение. Немаловажно заметить, что когда рассматривался аппеляционый протест на их арест, в стены учреждения не были допущены независимые наблюдатели, тогда как сюда свободно заходят сотрудники КНБ, прокуратуры и других органов», — подчеркнул Калиев.

Напомним, в Алматы 16 декабря на площади Республики прошел несанкционированный митинг. У монумента Независимости собралось около 50 человек, в том числе участники декабрьских событий 1986 года, общественные активисты, политик Жанболат Мамай и др. Выступая на митинге, Мамай призвал объявить 16-17 декабря днем национального траура, днем единства. После его выступления собравшиеся прочитали поминальную молитву.

Вместе с тем перед монументом выстроились члены движения «Оян, Казахстан» и развернули плакаты с надписями: «Наша свобода сильнее всех тюрем», «Хочу, чтобы мой голос что-то значил», «Душа человека не знает оков» и др. Позже активисты «Оян, Казахстан» выступили за социальные, экономические и политические реформы. После этого члены движения стали скандировать «Оян, Казахстан!». К монументу подошли представители власти и попытались заявить о нарушении собравшимися закона о митингах, но члены движения заглушали их слова, скандируя лозунг.

Одновременно еще один митинг проходил у памятника жертвам декабрьских событий 1986 года. На митинг собралось около 100 человек. Участники держали в руках флаги Казахстана и скандировали: «Бостандык», «Мы здесь власть», «Народ здесь власть» и «Оян, казак!» Попытку представителей власти разъяснить закон о митингах собравшиеся заглушили исполнением гимна Казахстана.

Также в этот день митинг прошел и в Нур-Султане у монумента жертвам голода 1932-1933 годов на пересечении проспектов Абая и Республики. Его участники вспоминали жертв событий декабря 1986 года и Жанаозенских событий 2011 года. Многие высказали возмущение текущим социально-экономическим положением рядовых граждан, некоторые призвали освободить политических заключенных. Люди говорили, что узнали о проведении в этом месте митинга из социальных сетей и посчитали своим долгом прийти на него.

Позже в столице прошли массовые задержания. Силовики отводили людей в специально подогнанные автобусы. Несколько единиц пассажирского транспорта увезли десятки людей в неизвестном направлении. Как стало известно, стражи порядка уводили в служебные автобусы и простых прохожих.

Затем задержания митингующих начались в Алматы. На пересечение улиц Абылай хана и Карасай батыра прибыли сотрудники СОБР. По примерным подсчетам очевидцев, были задержаны десятки человек.

Начальник департамента полиции Алматы Серик Кудебаев, присутствующий на месте событий, заявил, что никого якобы не задерживали, однако журналисты стали очевидцами того, как задержанных силовики увезли сразу на нескольких полицейских автобусах.

17 декабря министерство внутренних дел (МВД) РК заявило о 55 доставленных в полицию на День Независимости в Нур-Султане (32 человека) и Алматы (23). По информации ведомства, с ними проводится профилактическая беседа и рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.