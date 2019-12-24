Новые технологии не прописаны ни в экологическом, ни в налоговом кодексах РК – «Казцинк»

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Новые технологии не прописаны ни в экологическом, ни в налоговом кодексах РК, заявил генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев.

«Первый раз, могу сказать честно, по поводу данной работы я сам лично встречался с министерством экологии в 2010 году. Тогда работа у нас не получилась, потому что соответствующие подходы не были учтены в экологическом законодательстве Казахстана. То есть, грубо говоря, технологии появляются сегодня новые и, соответственно, отходы появляются других видов, других классов. Их сегодня в законодательстве Казахстана нет, ни в экологическом, ни в налоговом. Соответственно, получается патовая ситуация», — сказал Хмелев на заседании правительства во вторник на обсуждении проекта новой редакции Экологического кодекса Казахстана, разработанного в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

По его словам, в последние одно-два десятилетия проявились две тенденции. Первая – это очень сильное ухудшение исходного сырья: падает содержание полезных компонентов в добываемой руде и растет количество вредных примесей. Вторая – сильно начинают изменяться требования экологического законодательства.

«Первое требует больших затрат, большей степени переработки, чтобы уменьшить всевозможные выбросы, второе требует абсолютно обратного, вплоть до нулевого баланса по парниковым газам», — подчеркнул глава «Казцинка».

В этой ситуации горно-металлургическим компаниям становится, по его мнению, работать непросто. На протяжении последних 15 лет «Казцинк» ведет изыскания и один из проектов, который получился даже экономически оправданным, реализован.

«В 2010 году закончено строительство медеплавильного завода в Усть-Каменогорске с одновременной реконструкцией свинцового завода и строительством новых сернокислотных производств. В итоге, при строительстве нового завода удалось общее количество выбросов CO2 снизить на 40% по Усть-Каменогорску», — сказал Хмелев.

Новый Экологический кодекс сегодня требует решения задач такого же, по его оценке, рода.

«Если поставить задачу снижения всех выбросов – CO2, парникового газа и других загрязняющих веществ – это будут просто-напросто катастрофические средства. На уровне крупных предприятий горно-металлургических мы пытались оценить – это миллиарды долларов», — отметил глава ТОО.

«Казцинк» пытается найти еще один экономически целесообразный вариант. Уже четыре последних года на предприятии занимаются проектом «Гидрополимер».

«Когда идет обжиг концентратов и, соответственно, получаются и парниковые газы, и сернистый ангидрид, мы пытаемся найти экономически эффективную технологию гидро-металлургическую, при которой исчезнут выбросы вообще: и парниковых газов, и серы, то есть, она просто не будет обжигаться», — пояснил он.

В частности, по проекту «Гидрополимер», планируется получаемые отходы дорабатывать до состояния, пригодного для рекультивации карьеров, выработок. Подобные примеры есть в европейских странах. В законодательстве Казахстана пока нет, но глава предприятия надеется этот вопрос совместно с минэкологии доработать.

«Именно поэтому мы и предложили не ждать до 2025 года, а начинать эту работу буквально со следующего года, чтобы, с одной стороны, министерство экологии смогло подготовиться, классифицировать у себя, с другой стороны, мы могли бы уже приступать к реализации таких планов, не дожидаясь 2025 года», — полагает Хмелев.

Он считает, что экономически оправданной технологии – универсального рецепта, наверное, быть не может.

«Я вчера был в Жайреме, где на 9 тыс. населения – 30 котельных. То есть одна котельная – на 300 жителей. И замена любой котельной приведет просто-напросто к гигантскому росту тарифов», — проиллюстрировал он цену поиска технологий.

Для каждого предприятия, как предлагает глава «Казцинка», необходимо подбирать свой собственный рецепт, свои технологии. Здесь должна быть работа с привлечением профильного министерства индустрии по поиску технологий, и министерства экологии, и, на наш взгляд, национальной палаты предпринимателей (НПП), которые бы могли вырабатывать меры по регулировке интересов всех задействованных сторон.

«Чтобы это все реализовать, мы еще в начале ноября заключили меморандум с минэкологии, чтобы не дожидаясь 2025 года – уже со следующего года можно было привлекать экспертов, подбирать технологии, находить решения, и запускать новый Экологический кодекс уже в реальную жизнь», — заключил Хмелев.

Ранее сообщалось, что семь принципов, заложенных в проекте новой редакции Экологического кодекса РК, будут способствовать улучшению окружающей среды в Казахстане. Правительство приняло проект новой редакции Экологического кодекса РК.