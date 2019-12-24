Тарифную политику электроэнергетики в Казахстане нужно пересмотреть – Есимов

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2018 году тарифы электростанций на 2019-2025 годы были утверждены на уровне себестоимости производства электроэнергии, но это нужно пересмотреть, заявил председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

«В прошлом году по записке генеральной прокуратуры тарифы электростанций на 2019-2025 годы были утверждены на уровне себестоимости производства электроэнергии, без какой-либо индексации. Это активно обсуждалось (…), но в новой ситуации, когда будет внедряться НДТ (наилучшие доступные технологии – КазТАГ), думаю, необходимо предусмотреть некоторые изменения тарифной политики в области электроэнергетики», — сказал Есимов на заседании правительства во вторник в ходе обсуждения проекта новой редакции Экологического кодекса Казахстана, разработанного в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

По его словам, принятие Экологического кодекса приведет к необходимости существенных инвестиций для выявления наилучших доступных технологий.

«Объем таких инвестиций будет ясен, когда будет проведен соответствующий технический аудит», — сказал глава госфонда.

Этот аспект нужно учитывать, по его мнению, при разработке национального справочника с участием представителей индустрии.

«По стимулированию разработки низкорентабельных месторождений. Это (сложный – КазТАГ) аспект, поскольку стимулирование осуществляется в депрессивных регионах. Когда будет составляться список топ-50 крупных недропользователей, надо будет это учесть. (…) Все эти вопросы обсуждались с министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, министром Магзумом Мирзагалиевым и в целом проект Экологического кодекса мы поддерживаем», — резюмировал Есимов.

Ранее сообщалось, что семь принципов, заложенных в проекте новой редакции Экологического кодекса РК, будут способствовать улучшению окружающей среды в Казахстане. Правительство приняло проект новой редакции Экологического кодекса РК.