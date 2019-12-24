Соглашение о налоговой политике в области акцизов на табачную продукцию подписали в ЕАЭС

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Соглашение о налоговой политике в области акцизов на табачную продукцию подписали в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Вице-премьеры стран ЕАЭС подписали соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как пояснили в ЕЭК, соглашение позволит гармонизировать ставки акцизов на сигареты и тем самым обеспечить условия для функционирования рынка табачной продукции в ЕАЭС.

«С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны», — уточнили в комиссии.

Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.

«Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах союза. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для легального оборота. Введение индикативной ставки на табачную продукцию и установление пятилетнего периода ее достижения будет способствовать планированию бизнеса на среднесрочную перспективу», — сказал член министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Государства союза также наделили совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на очередной пятилетний период.

«Помимо этого, вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют», — сказано в сообщении.