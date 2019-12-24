Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Тайваньская компания примет участие во внедрении платности на 11 тыс. км дорог Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Сегодня в Үкімет Үйі в присутствии премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось подписание инвестиционного договора между АО «НК «КазАвтоЖол» и консорциумом компаний Far Eastern Electronic Toll Collection Co.,LTD. (Тайвань – КазТАГ) и ТОО «Computer Vision Technologies». Соглашение предусматривает развитие интеллектуальных систем в автодорожной отрасли и увеличение протяженности платных автомобильных дорог республиканского значения в соответствии с государственной программой инфраструктурного развития «Нурлы жол». Согласно договору, консорциум осуществит внедрение системы взимания платы на 11 тыс. км автомобильных дорог РК республиканского значения», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что реализация проекта будет осуществлена в два этапа: в 2020 году – 5,7 тыс. км (коридор «Западная Европа – Западный Китай» и другие), в 2021-2024 годы – 5,3 тыс. км (Караганда–Балхаш–Алматы, Талдыкорган–Калбатау–Усть- Каменогорск и другие).

«Объем инвестиций консорциума превысит Т25 млрд со сроком возврата 11 лет. По итогам реализации и окупаемости проекта система взимания платы с инфраструктурой перейдет в собственность государства в лице АО «НК «КазАвтоЖол», — отметили в кабмине.

Как заявили в правительстве, «проект позволит создать свыше 500 новых рабочих мест, повысить компетенции отечественных компаний в сфере интеллектуальных транспортных систем, обеспечить финансирование качественного содержания и сохранности автомобильных дорог, а также снизить аварийность на них путем полного покрытия системой контроля скоростного режима транспортных средств».

«Ставки платы за проезд по дорогам I технической категории будут такими же, как и на других эксплуатируемых в РК платных дорогах. На дорогах II и III технических категорий дорог проезд для легковых автомобилей будет бесплатным. Система взимания платы будет открытой – без шлагбаумов. Программное обеспечение интегрируют в существующую «Систему взимания платы АО «НК «КазАвтоЖол», которая функционирует на участках Нур-Султан–Щучинск, Нур-Султан–Темиртау, Алматы–Капшагай и Алматы–Хоргос общей протяженностью 682 км», — сказано в сообщении.