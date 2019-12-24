Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Ответственность за безопасность учащихся закрепят за персоналом школ в Казахстане, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина за запрос депутата мажилиса Ирины Унжаковой.

«Во исполнение поручения главы государства от 9 декабря 2019 года прорабатывается комплекс следующих мер по: обеспечению организаций образования теплыми туалетами с учетом наличия локальных очистных сооружений, ограждениями территории организаций образования; оснащению до 1 сентября 2020 года всех организаций образования системами видеонаблюдения и их выводу на центр оперативного управления органов внутренних дел; включению в правила внутреннего распорядка и в уставы организаций образования порядка пребывания посторонних лиц в зданиях и на территории организаций образования, а также закреплению ответственности персонала школы за обеспечение безопасности детей», — говорится в ответе Мамина на депутатский запрос.

Также, по его словам, принимаются меры по укомплектованию школ инспекторами по делам несовершеннолетних, а также введению до 1 марта 2020 года специализированной службы охраны в организациях образования, расположенных в крупных городах.

«В настоящее время на рассмотрении парламента Республики Казахстан находится проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства», который предусматривает меры ужесточения ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей. Поправки в законопроекте направлены на увеличение сроков наказания лиц, совершивших преступление при выполнении служебных обязанностей; исключение права на примирение и перевода из категории преступлений средней тяжести в категорию тяжких преступлений; проведение принудительной химической кастрации лиц за подобные преступления, независимо от их психического состояния», — сообщил премьер.

Кроме того, как заверил глава кабмина, «дополнительные меры по обеспечению безопасности детей будут предусмотрены в рамках дорожной карты по усилению защиты прав ребенка и противодействию бытовому насилию, решению вопросов суицидальности среди подростков, разрабатываемой во исполнение послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года».

«В целом, вопросы обеспечения безопасности детей находятся на особом контроле правительства Республики Казахстан», — заключил Мамин.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школы в Таразе была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. По данному факту было начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала.

20 ноября Унжакова, обращаясь к Мамину с запросом, отметила, что «казахстанская общественность поражена беспрецедентным преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей». Говоря о случае в Таразе, депутат отметила, что «под давлением родительской общественности областное управление образования незамедлительно уволило директора школы, заместителя по воспитательной работе, учителя, отпустившего девочку с урока, и вахтера». Однако, считает парламентарий, «такие меры скорее можно расценивать как привычную рефлексию чиновников найти и наказать «стрелочника». Унжакова предложила обеспечить все школы туалетами внутри зданий, рассмотреть возможность ускоренной интеграции систем видеонаблюдения, полностью укомплектовать штат школьных инспекторов полиции и прекратить практику их отвлечения от работы в школах, ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения и на их территории.

Отметим, что другой резонансный случай, касающийся вопроса ответственности персонала школ за безопасность учащихся, произошел в Туркестане. 14 декабря стало известно, что в школе №15 имени Жумабаева задержали педагога за то, что он не охранял школьный туалет. Видео, на котором преподавателя задерживает полиция, опубликовала в сети член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек. На кадрах видно, как педагоги пытаются помешать полицейским, но учителя сажают в машину и увозят.

Позже в соцсетях появилась объяснительная директора учебного заведения, в которой даются пояснения, почему учитель физкультуры, который тот день дежурил, не находился возле школьного туалета. Причиной конфликта между учителем и начальником управления полиции Туркестана Данияром Мейрханом названы не совсем вежливые ответы учителя.

Действия полиции в отношении педагога по физической культуре и спорту глава министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал недопустимыми. Он заявил, что со стороны ведомства будут приняты все необходимые меры по защите данного учителя. По его словам, будут привлечены к ответственности все, кто так или иначе причастен к произошедшему, в том числе, администрация школы и отдел образования. Министр отметил, что ситуацию он взял под личный контроль.

Позже стало известно, что аким Туркестана и руководство полиции принесли извинения педагогу. Также сообщалось, что Мейрхан был временно отстранен от занимаемой должности.