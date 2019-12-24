Минюст РК заявил о противоречивости решений трех судов Бенилюкса по делу Стати

Нур-Султан. 24 декабря. КазТАГ – Министерство юстиции Казахстана заявило о противоречивости решений трех судов Бенилюкса (политического, экономического и таможенного союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) по делу молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, передает корреспондент агентства.

«В споре между Республикой Казахстан и гражданами Молдовы Анатолом Стати, Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd. («Стати») три суда стран Бенилюкса в декабре 2019 года приняли противоречивые решения», — говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой минюста РК.

В ведомстве заявили, что 19 декабря люксембургский суд проигнорировал новую корреспонденцию KPMG, полученную после слушания 10 октября 2019 года, и постановил, что арбитражное решение, вынесенное в 2013 году, должно быть признано в Люксембурге.

«Люксембургский суд в значительной степени сослался на решение шведского суда от 2016 года, которое было вынесено до того, как выявилась переписка KPMG. Вместе с тем, 20 декабря 2019 года суд первой инстанции Брюсселя выразил мнение, что мошенничество Стати не было определяющим вопросом для рассмотрения при вынесении арбитражного решения», — заявили в МЮ РК.

При этом, добавили в минюсте, «суд не рассмотрел переписку KPMG, которая была полностью исключена».

«В отличие от этих судов, Брюссельский апелляционный суд выразил совершенно иную точку зрения в решении, вынесенном 3 декабря 2019 года, в рамках разбирательства, касающегося замораживания $530 млн в Bank of New York Mellon. Апелляционный суд установил, что новая переписка KPMG, свидетельствующая о том, что Стати ввели в заблуждение KPMG, имеет отношение к действительности арбитражного решения. Суд постановил, чтобы новые доказательства были включены в дело», — сказано в сообщении.

По заявлению минюста, «Казахстан категорически не признает арбитражное решение, поскольку оно было получено путем мошенничества».

«С помощью скрытой сети тайно контролируемых компаний Стати совершил ряд фиктивных сделок для осуществления своих «инвестиций» в Казахстан, в том числе обманным путем завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Эти мошеннические схемы были скрыты в финансовой отчетности Стати. В ходе арбитража Стати полагался на эту фальсифицированную финансовую отчетность в качестве доказательства своих предполагаемых инвестиций и убытков. Стати также представил арбитражному трибуналу, что его финансовые отчеты заслуживают особого доверия, поскольку они были проверены KPMG Аудит», — добавили в ведомстве.

В МЮ напомнили, что KPMG уведомила республику 21 августа 2019 года о том, что они аннулировали все свои аудиторские отчеты по финансовой отчетности Стати в Казахстане («Уведомление об аннулировании»).

«В общей сложности это включало 18 аудиторских отчетов, охватывающих три года финансовой отчетности. KPMG предприняла это экстраординарное действие после изучения материалов, свидетельствующих о наличии существенных искажений в финансовой отчетности Стати. Эти искажения были основаны на предоставлении компании KPMG заведомо ложных сведений со стороны Стати. Стати руководствовался аудиторскими заключениями KPMG, фальсифицированной финансовой отчетностью и другой ложной и мошеннической информацией для получения арбитражного решения», — говорится в сообщении.

Как заявили в минюсте, «Стати и их адвокаты скрывали от судов и республики существование и содержание переписки между Стати и KPMG в период с февраля 2016 года по 3 октября 2019 года («Новая переписка KPMG»), раскрытой только 25 мая 2019 года».

«Именно тогда стало известно, что KPMG еще в феврале 2016 года уведомила Стати в отношении подозрительных действий, существенных искажений и ложной отчетности. KPMG также указала на ложные заявления Стати в шведском суде во время рассмотрения ходатайства Республики о признании недействительным арбитражного решения. Стати скрыл эти выводы KPMG от шведского суда, тем самым получив решение, на которое суд Люксембурга теперь ссылается. Впоследствии было раскрыто, что 21 августа 2019 года KPMG уведомила Стати о том, что Стати представил ложные заверения», — уточнили в МЮ РК.

Это, добавили в ведомстве, «послужило основанием для решения KPMG о признании недействительными аудиторских отчетов и требовании от Стати принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего использования недействительных отчетов».

«Не соблюдая эти правовые обязательства, Стати сделал обратное и представил ряд искажений в судах стран Бенилюкса с целью помешать судам в полной мере ознакомиться с содержанием и последствиями новой переписки KPMG. Стати сообщил судам, что уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG не имеют значения и должны быть исключены из-за задержки, с которой они были представлены в суд. В то же время Стати обратился к KPMG с требованием, чтобы KPMG отозвало уведомление об аннулировании, и обвинил KPMG в неправомерном поведении. 3 октября 2019 года KPMG подтвердила свое уведомление об аннулировании», — отметили в казахстанском ведомстве.

В министерстве пояснили, что KPMG предприняла это, «поскольку Стати не предоставил каких-либо объяснений мошенническим операциям и фактически не отрицал обвинения».

«Уведомление об аннулировании и новая переписка KPMG указывают на то, что Стати занимался серьезным мошенничеством. Они также доказывают, что Стати намеренно вводил в заблуждение шведский суд, чтобы получить арбитражное решение. Сейчас Стати хочет, чтобы все другие суды полагались на это решение. Доказательства KPMG были раскрыты только после завершения этапа представления доказательств в Люксембурге и Бельгии. Стати и его адвокаты обеспечили, чтобы республика не узнала об этом вовремя и суды Люксембурга и Бельгии не смогли рассмотреть эти доказательства», — сказано в сообщении.

По данным минюста, «в суде Люксембурга Стати продолжал полагаться на отчеты KPMG и сообщил суду, что KPMG осведомлена обо всех соответствующих обстоятельствах и подтвердила, что их финансовые отчеты были достоверными и правильными».

«В Брюссельском суде первой инстанции Стати возражал против представления документации KPMG до и во время слушания, а затем отказался от своего возражения в конце слушания, когда Казахстан завершил свое выступление. Таким образом, Стати помешал Республике должным образом выступить по делу как в суде Люксембурга, так и в Брюссельском суде первой инстанции. Люксембургский суд также отклонил заявление республики надлежащим образом зарегистрировать новые доказательства, включая требование заслушать свидетелей и экспертов», — отметили в ведомстве.

По информации минюста, в Брюссельском апелляционном суде «попытки Стати потерпели серьезную неудачу после того, как судья принял новую переписку KPMG в качестве новых и актуальных доказательств».

«Апелляционный суд Брюсселя установил, что новая переписка KPMG имеет прямое отношение к «праву на имущество». У Суда возник вопрос о том, соответствует ли имущественное право, арбитражное решение, условиям, подтверждающим замораживание активов. Теперь бельгийский суд рассмотрит вопрос о необходимости отмены замораживания активов на основании корреспонденции KPMG, свидетельствующей о мошенничестве», — добавили в министерстве юстиции Казахстана.

Отмечается, что еще до того, как переписка KPMG со Стати стала общедоступной, «Стати отказался от разбирательства в Англии после того, как судья Высокого суда пришел к выводу, что имелось «достаточно убедительных доказательств», что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и назначил полное судебное разбирательство».

«Совсем недавно Стати также отказался от участия в судебном разбирательстве в Нью-Йорке, где его незаконные действия также были бы раскрыты. Между тем, Республика Казахстан обнаружила новые искажения фактов сторонами Стати в ходе арбитражного разбирательства, а также то, что они систематически подкупали государственных должностных лиц во всем мире, в том числе в Казахстане. Эти правонарушения недавно были доведены до сведения судебных властей Швеции в связи с новым иском о признании недействительным арбитражного решения», — говорится в сообщении.

В минюсте заверили, что Казахстан будет продолжать отстаивать свои законные интересы в Великом Герцогстве Люксембург, и выразили уверенность, «что Кассационный суд Люксембурга отменит ошибочное решение от 19 декабря 2019 года, которое было основано на искажениях Стати и его адвокатов».

«В то же время Казахстан приветствует готовность Брюссельского апелляционного суда рассмотреть мошеннические действия Стати и их влияние на предполагаемые права Стати на принудительное исполнение арбитражного решения против республики. Мошенничество в сфере бухгалтерского учета и отмывание денег являются серьезными преступлениями, затрагивающими все аспекты этого дела, все вовлеченные стороны и общественные интересы, в частности, когда судебная система используется в незаконных целях. Республика Казахстан безоговорочно привержена верховенству закона и не допустит, чтобы богатство казахстанского народа использовалось не по назначению для удовлетворения инвесторов-мошенников», — заключили в минюсте.

Ранее сообщалось, что Брюссельский суд первой инстанции вынес решение по делу, в котором Республика Казахстан выступает против Ascom Group SA, в соответствии с которым он признал и обеспечил исполнение арбитража на сумму $540 млн против Республики Казахстан.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. В декабре 2013 года арбитражный суд Швеции установил, что Казахстан нарушил международное право, не сумев обеспечить справедливость по отношению к инвестициям стороны в Казахстане, и присудил выплатить Стати более $500 млн в качестве компенсации ущерба, судебных издержек и процентов. С тех пор это решение было полностью поддержано двумя уровнями шведской судебной системы, включая Верховный суд Швеции.

В итоге, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Нацфонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года.

23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриэля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

«При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем», — утверждалось в сообщении министерства юстиции Казахстана.

В минюсте позже также заявляли, что республика продолжит добиваться признания «мошеннических действий» Стати на территории США.

13 мая 2019 года стало известно, что суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций фонда «Самрук-Қазына» в Кашагане на $5,2 млрд по делу молдавских олигархов Стати.

9 июля минюст Казахстана распространил утверждение о том, что «Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Казахстана».

27 августа стало известно, что окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего расследования дела Стати и другие против Республики Казахстан, отмечая, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать расследованию. Сторона Стати добивается обнаружения казахстанских активов после отказа Казахстана признать окончательное судебное решение о выплате $535 млн. В сообщениях западных СМИ отмечалось, что на слушаниях 13 августа 2019 года, посвященных последним попыткам Казахстана избежать обнаружения активов, суд отметил, что Казахстан «занял позицию, которая просто не соответствует ожиданиям судов» в отношении рассмотрения представленных доказательств. Отметив, что у суда США имеется «полный набор средств правовой защиты и доступных санкций», если это необходимо, суд указал, что больше не будет мириться с отказом Казахстана предоставить информацию.

16 октября в минюсте РК сообщили, что Верховный суд США отклонил ходатайство Казахстана о пересмотре решения по делу Стати.

14 ноября стало известно, что Анатол и Габриэль Стати отозвали свой иск против Казахстана в Нью-Йорке.

28 ноября минюст Казахстана заявил, что подал новое ходатайство в суд Швеции по делу Стати.