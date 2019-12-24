Еврооблигации на сумму $3 млрд выпустит «Банк развития Казахстана»

Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Купонные еврооблигации на сумму $3 млрд выпустит АО «Банк развития Казахстана» (БРК) согласно решению совета директоров, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«АО «Банк развития Казахстана» (Нур-Султан) сообщило KASE о решении Совета директоров от 12 декабря 2019 года об увеличении обязательств банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала банка, и выпуске облигаций в пределах программы банка по выпуску среднесрочных ценных бумаг на сумму до $3 млрд включительно», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 18 декабря АО «Банк развития Казахстана» (БРК) выплатило купонное вознаграждение по своим облигациям на общую сумму Т1374,2 млн.

19 декабря в целях финансирования Программы льготного автокредитования БРК направил банкам второго уровня дополнительно Т5,5 млрд. При этом коммерческие банки получили финансовые средства в следующих объемах: АО «Народный банк Казахстана» – Т2 млрд, ДБ АО «Сбербанк» – Т1,5 млрд, ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» – Т2 млрд.