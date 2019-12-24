Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Всемирный фонд дикой природы (Wildlife Without Borders, WWF) не смог подтвердить присутствие снежного барса в Восточном Казахстане, сообщает пресс-служба фонда.

«К сожалению, уже четыре года несмотря на предпринимаемые усилия не удается подтвердить обитание снежного барса в казахстанской части Алтая. При этом на сопредельной территории в России ирбис регистрируется постоянно. Точно также он постоянно отмечается и в Тянь-Шане. Территория Восточного Казахстана очень важна для сохранения редкого хищника в глобальном масштабе, потому что это одно из немногих мест, где особи из Центральной Азии могут мигрировать в горы Алтая и наоборот. Соответственно, как показывают наши наблюдения, данный миграционный коридор в данный момент сейчас практически не работает», — сказал старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF-России Александр Карнаухов.

В фонде уточнили, что в летне-осенний период 2019 года члены исследовательской группы Института зоологии комитета науки министерства образования и науки Казахстана и сотрудники WWF обследовали территории четырех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Восточном Казахстане в поисках следов присутствия снежного барса.

«Проект по изучению и сохранению снежного барса в Восточном Казахстане – часть многолетнего партнерства WWF России и компании Pernod Ricard Kazakhstan. Ирбис является своеобразным символом, флаговым видом единой экосистемы Алтайских и Саянских гор на стыке России, Казахстана, Монголии и Китая», — пояснили в фонде.

Отмечается, что в 2019 году в рамках проекта были обследованы особо охраняемые природные территории (ООПТ): Западно-Алтайского заповедника, Катон-Карагайского национального природного парка, Маркакольского заповедника, Тарбагатайского национального природного парка.

«Мы прошли пешком и проехали на конях все возможные территории, где потенциально может обитать снежный барс в казахстанской части Алтая. Мы опросили около трех десятков сотрудников ООПТ и жителей близлежащих сел, фиксировали случаи встречи зверя или следов жизнедеятельности ирбиса: отпечатки лап, поскребы, задиры на деревьях. Для всех сотрудников ООПТ были проведены тренинги по использованию фотоловушек для мониторинга диких копытных и хищных млекопитающих, в том и числе и снежного барса», — сказал заведующий научно-исследовательским отделом териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса комитета науки МОН РК Алексей Грачев.

Эксперты пришли к выводу, что нельзя подтвердить постоянное присутствие снежного барса в казахстанской части Алтая.

«Однако в ноябре в рамках проекта автоматические камеры зафиксировали снежного барса в горах Джунгарского Алатау. Фотоловушка запечатлела ирбиса на высоте от 900 до 1600 м над уровнем моря. Джунгарский Алатау вместе с хребтами Тарбагатай и Саур является своеобразным коридором для миграции снежных барсов и других животных между Центральной Азией и Южной Сибирью. По хребтам ирбисы перемещаются из одной страны в другую поверх границ, это поддерживает связи между животными разных группировок, позволяет скрещиваться и обеспечивает жизнеспособность и численность популяции. Именно поэтому частью исследований этого года и стал хребет Джунгарский Алатау», — пояснили в WWF.

В 2019 году участники экспедиций снова не обнаружили следов присутствия ирбиса барса в Катон-Карагайском национальном парке несмотря на работу охраны в границах ООПТ. Последний раз отпечатки лап снежного барса видел инспектор нацпарка в 2018 году.

«Разрозненные данные о присутствии или следах жизнедеятельности ирбиса ученые получили от местного населения Восточного Казахстана. Так, инспектор Западно-Алтайского заповедника встречал следы двух снежных барсов еще в 2015 году. Ни расставленные здесь в 2019 году автоматические камеры, ни опросы жителей не подтвердили присутствие редкого хищника. Местный житель также показал ученым шкуру снежного барса, добытого еще в 1980 году. Коготь был взят учеными для генетического анализа. Инспектор Маркакольского заповедника рассказал о встречах с ирбисом на Курчумском хребте недалеко от селений еще в 2015 году. Следы снежного барса встречают и жители Западного Тарбагатая, также видят большие стада архаров и сибирского горного козла. Это значит, если ирбис тут присутствует, то пищи ему достаточно», — добавили в фонде.

Как уточнили в WWF, территория Восточного Казахстана – часть единой Алтае-Саянской горной экосистемы на стыке четырех государств – России, Казахстана, Монголии и Китая.

«Сохранение редких видов животных, растений и ландшафтов экорегиона является приоритетом WWF-России, поэтому фонд концентрирует усилия по исследованию именно этой части Казахстана», — сказано в сообщении.