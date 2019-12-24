Абсурд в политической и общественной жизни страны – не от глупости… 24.12.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 213 0 Казбек Бейсебаев: В том позоре, который случается в стране, виноваты и те, кто видит это и молчит Похожие материалы: Токаев и Рахмон планируют встречу в Нур-Султане в 2020 году Маулен Ашимбаев назначен на пост первого замглавы администрации президента РК Политической инновацией назвал Токаев схему передачи власти в Казахстане Ушел из жизни академик Султан Сартаев Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане к 2025 году вырастет до 75 лет – МНЭ