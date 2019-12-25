Формула узбека

Что сделал бы президент Узбекистана, будь у него НСОД?

В воскресный день, 22 декабря, состоялись парламентские выборы в стране, где парламент самый независимый – такой, от которого ну очень мало, что зависит. Речь идет о нашем южном соседе Узбекистане, который с казахстанской стороны границы всегда виделся многим чуть ли не заповедником авторитаризма. Но стоит ли Казахстану обольщаться? Едва ли.

Давайте сравнивать. В нашем парламенте представлены три партии, в их – пять. У нас фракционная деятельность пока никак не оформлена законом, у них такой закон есть: фракция должна состоять не менее, чем из 9 человек и имеет право выступать с различными законодательными инициативами. Правда, чаще всего эти «инициативы» носят скорее косметический характер – дополняют и украшают законы, спущенные от президента и правительства. У нас, по сути, то же самое. Причем, их президент Шавкат Мирзиёев обосновал это новшество тем, что парламент не отрабатывает денег, которые на него выделяются. Наши народные избранники еще не удостоились такого «комплимента», но по справедливости давно его заслужили.

В обеих странах законодательный орган, по существу, не является таковым, более того, парламенты наших стран – еще и не представительные органы, поскольку не представляют никого, кроме самих себя. Хотя, если в Казахстане так называемый императивный мандат депутата, позволявший избирателям влиять на деятельность своего избранника через так называемые «наказы», давно канул в Лету, то в соседней стране он благополучно действует. Больше того, депутаты там избираются по смешанной системе — партийным спискам и мажоритарным округам. А нам о мажоритарке , видимо, придется забыть…

В Узбекистане все пять политсил, представленных в Олий Меджлисе –УзЛиДеП, НДПУ, Экологическая партия, «Адолат» и «Миллий тикланиш» — по существу провластные: они лишь соревнуются в том, кто больше любит власть и старательнее ее поддерживает. Но ведь и у нас очень похоже: есть «слон» — «Нур Отан» и две «моськи» — народные коммунисты и Ак Жол. Первые появились из «пробирки» политтехнологов администрации президента, вторые – в свое время отпочковались от движения «Атамекен» и сейчас претендуют на защиту интересов бизнеса и среднего класса, с чем гораздо успешнее справляется Национальная палата предпринимателей, носящая то же название. Ни одна из этих сил не может претендовать на право называться партией парламентского большинства или парламентской оппозицией. Показательно, что даже из конституции последнего образца исчезло упоминание о парламенте как органе представительной власти. То есть на сегодня сложилась уникальная ситуация, когда единственный полулегитимным органом хоть как-то представляющим интересы народа и общества, является пресловутый Нацсовет общественного доверия во главе с президентом Токаевым. Именно президент – главный защитник рабочих сырьевых предприятий, для которых предложено установить равные с иностранцами зарплаты; именно он – лучший друг молодежи, студентов, многодетных матерей, пенсионеров. По крайней мере, кроме главы государства с его консультативно-совещательным национальным Советом защищать всех сирых и убогих просто некому. Но зачем же тогда нужен действующий парламент, полномочия которого прописаны в Конституции и конституционных законах? Этим вопросом сегодня задаются очень многие, в том числе и в НСОД.

Получается, как в культовой советской кинокомедии «Кавказская пленница» целый государственный институт – ветвь власти, на минуточку! — имеет возможность исполнять свое главное предназначение, но не имеет желания. А едва родившийся полуобщественный орган при президенте напротив имеет горячее желание защитить интересы общества, но увы, не имеет возможностей. Вот почему после второго заседания НСОД в соцсетях стали раздаваться голоса наиболее активных членов нацсовета с призывом к обществу и прессе «навалиться и заставить» реакционной парламент принять прогрессивные инициативы нового президента.

А теперь представим, что было бы получи узбекский коллега Касым-Жомарта Токаева нечто вроде НСОДа. Шавкат Мирзиеев, скорее всего, поступил бы до гениальности просто: своим указом обязал Олий Меджлис без промедления законодательно оформить, подготовленные им на основе рекомендаций Совета новации. Либо просто распустил бы действующее законодательное собрание за ненадобностью и сформировал новый парламент на основе «своего НСОД». Наконец, он мог бы обойтись совсем без законодательного органа, приняв все необходимые стране законы собственными указами. Кстати, в свое время эта нехитрая в общем технология позволила Нурсултану Назарбаеву, как тогда заявляли, «заложить основы рыночной экономики», а по сути — провести передел собственности в пользу Семьи и ближнего круга. Именно этот процесс сейчас завершает второй президент Узбекистана.

Принято считать, что для нас узбекский вариант не подходит – слишком резкие движения Акорды, мол, могут вызвать противодействия Библиотеки. Теоретически такая возможность, действительно, существует. Однако, сейчас Нурсултан Назарбаев, еще летом демонстрировавший гипер-активную деятельность, заметно сбавил обороты. Не исключено, что на съезде Нур Отана в феврале он скажет: «я устал, я ухожу» и передаст, наконец, партию парламентского большинства своему «сменщику». И вот тогда для Касым-Жомарта Токаева наступит момент истины. Ведь если у него в руках окажется правящая партия, то он автоматически получит контроль над парламентом и никакие досрочные выборы не будут уже нужны.

Именно с этой точки зрения, Казахстан в свое время присматривался к узбекскому опыту смены власти. Но Токаев решил сломать схему и «изобрел» НСОД. Судя по многочисленным инициативам, которые он озвучил на втором заседании Нацсовета, именно этот орган, а не парламент будет играть решающую роль в его реформаторских усилиях.

Вроде бы парламент остается не у дел. Хотя, для многих «революционеров» из НСОД (вроде того же Мухтара Тайжана) именно депутатский мандат является, похоже, пределом мечтаний.

По существу, сегодня главный вопрос в том, как долго НСОД будет де-факто оставаться единственными представительным органом при «живом» парламенте.

Чем скорее разрешится это «коллективное двоевластие», тем меньше будет у нас поводов оглядываться на солнечный Узбекистан.

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