Алматы. 25 декабря. КазТАГ – Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, цена нефти Brent в 2020 году составит в среднем $64,25, сообщает OilPrice.com.

«В следующем году West Texas Intermediate будет стоить в среднем $58,5 за баррель, показал опрос аналитиков, проведенный Bloomberg. Это ниже, чем нынешняя цена в США, но немного выше, чем в среднем за 2019 год, которая составляет около $56,95 за баррель. По словам тех же аналитиков, в следующем году цена нефти марки Brent составит в среднем $64,25 за баррель», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение большей части года, исключая пару пиков выше $70 за баррель и минимумы ниже $60, Brent, как и WTI, будет торговаться в узком ценовом диапазоне.

«Опрос Bloomberg последовал за обновлениями прогноза цен от Goldman Sachs и JP Morgan, которые ожидали, что цены на основные марки нефти вырастут, хотя и ненамного, в 2020 году по сравнению с 2019 годом. В свою очередь, согласно опросу аналитиков, проведенному Wall Street Journal, цены будут относительно стабильно держаться на текущих уровнях по крайней мере в I квартале нового года, несмотря на дальнейшие сокращения добычи ОПЕК. Общее мнение о ценах на нефть, похоже, склоняется к тому, что они будут двигаться в сторону понижения», — отмечается в публикации.

Как сообщается, несмотря на то, что ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией договорились ранее в этом месяце сократить добычу на дополнительные 500 тыс. баррелей в сутки от общего объема добычи из-за проблем с соблюдением требований некоторыми членами картеля трейдеры и аналитики решили, что рано радоваться.

«На этой неделе давление России на основные марки нефти усилилось. Министр энергетики Александр Новак заявил, что партнеры ОПЕК + могут в какой-то мере пересмотреть более серьезные сокращения. Новак также сказал, что ожидает, что добыча нефти в России достигнет нового рекорда в 2020 году. За пределами ОПЕК США будут лидировать в увеличении мировых поставок нефти в компании Норвегии, Бразилии и Гайаны», — говорится в статье.