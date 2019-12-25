Парламентские выборы в Узбекистане: Повторное голосование пройдет 5 января

Алматы. 25 декабря. КазТАГ — Повторное голосование в 25 избирательных округах на выборах депутатов Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана пройдет 5 января, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«При изучении итоговых протоколов окружных избирательных комиссий Законодательной палаты Олий Мажлиса, проводящих выборы, были выявлены арифметические ошибки в процессе определения результатов выборов по трем избирательным округам. Это 67-Пастдаргомский избирательный округ Самаркандской области и 102-Яйпанский и 106-Багдадский избирательные округа Ферганской области», — заявил заместитель председателя ЦИК Махмуд Истамов.

Он добавил, что ошибка допущена при подсчете результатов голосования и при переводе этих результатов в проценты.

«В 25 избирательных округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов. Повторное голосование состоится 5 января», — резюмировал замглавы.

Как сообщается, 23 и 24 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела все итоговые протоколы, поступившие из окружных избирательных комиссий. В ходе изучения установлено, что, согласно статье № 96 Избирательного кодекса, избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, в Узбекистане 22 декабря состоялись парламентские выборы. Явка избирателей составила 68,7%, или 18,4 млн человек. В ЦИК заявляли, что выборы были признаны состоявшимися в 128 из 150 избирательных округов, еще в 22 округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов.

На 150 мест в парламенте претендовали 750 зарегистрированных кандидатов от всех пяти действующих – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия – в стране партий.

За ходом выборов следили в общей сложности 825 наблюдателей от зарубежных стран и международных организаций. Это представители девяти международных организаций и 41 зарубежного государства. Также сообщалось, что на выборы в Узбекистане аккредитованы 414 представителей местных и зарубежных СМИ.

По предварительным данным, лидирует УзЛиДеП: на данный момент в парламент прошли 42 кандидата от этой партии.