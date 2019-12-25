Изучить ряд проблем пациентов с сахарным диабетом требуют мажилисмены

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Изучить ряд проблем пациентов с сахарным диабетом потребовали от правительства депутаты фракции «Коммунисты Казахстана», передает корреспондент агентства.

«Происходит замена препаратов инсулина с одного на другой: на 2020 год без согласия пациентов и без медицинских показаний вместо оригинального препарата «Лантус» куплен его аналог для всех пациентов – и детей, и взрослых. После двухмесячного перерыва стали выдавать новые глюкометры, но пациенты утверждают, что на упаковках изменены сроки годности. Обеспокоенность родителей вызывает тот факт, что для детей, использующих помповую инсулинотерапию, при достижении ими 18 лет обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП) полностью прекращается, хотя помпы остаются работоспособными и пациенты могли бы использовать их и далее. А стоимость расходных материалов составляет Т50 тыс. в месяц, при том, что пособие составляет Т35 тыс.», — перечислил в среду проблемы в запросе на имя вице-премьера Бердибека Сапарбаева мажилисмен Магеррам Магеррамов.

Отдельно депутат остановился на проблеме получения ребенком с диабетом статуса «ребенок-инвалид».

«Для установления статуса должно пройти четыре месяца после постановки диагноза, и только потом, после повторного прохождения врачебно-консультационной комиссии (ВКК) пациент направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Получается, что все четыре месяца, а к ним надо добавить время ожидания МСЭ, ни ребенок, ни родитель не получают пособия по инвалидности и по уходу за ребенком. Ко всему прочему, детям с диагнозом «сахарный диабет I типа» каждые два года до достижения 16 лет необходимо проходить МСЭ для подтверждения диагноза», — обозначил проблему Магеррамов.

Он попросил Сапарбаева «изучить озвученные проблемы и провести соответствующие проверки». Для объективности депутат считает необходимым провести встречи с родителями больных детей, а в качестве независимых участников приглашать общественников.