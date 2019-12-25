Правила выплаты средств связанным с финансированием терроризма физлицам могут изменить в РК

Новости 98 0

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Правила выплаты средств связанным с финансированием терроризма физическим лицам могут изменить в Казахстане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В частности, из числа документов, которые дополнительно запрашиваются для выплаты денежных средств в виде заработной платы, для совместно проживающих членов семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, не имеющих самостоятельных источников дохода, планируют исключить адресные справки с места жительства на каждого члена семьи, подтверждающие регистрацию по одному адресу.

Соответствующие поправки подготовлены министерством финансов Казахстана.

Похожие материалы:

  1. Правила оформления приглашений на въезд иностранцев упростили в Казахстане
  2. Религиозные меценаты названы в РК наиболее подверженными риску финансирования терроризма
  3. Акимы в Казахстане могут лишиться права назначать начальников департаментов полиции
  4. Правила проведения МСЭ по части установления инвалидности изменили в Казахстане
  5. Т8 млрд не смогло освоить МВД Казахстана из выделенных на 2019 год бюджетных средств

Новости партнеров

Загрузка...