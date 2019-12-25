Правила выплаты средств связанным с финансированием терроризма физлицам могут изменить в РК

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Правила выплаты средств связанным с финансированием терроризма физическим лицам могут изменить в Казахстане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

В частности, из числа документов, которые дополнительно запрашиваются для выплаты денежных средств в виде заработной платы, для совместно проживающих членов семьи физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, не имеющих самостоятельных источников дохода, планируют исключить адресные справки с места жительства на каждого члена семьи, подтверждающие регистрацию по одному адресу.

Соответствующие поправки подготовлены министерством финансов Казахстана.