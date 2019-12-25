Жумабай Шаяхметов: 1946 – 1954 25.12.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 27 0 Историк Лайла Ахметова о третьем-втором-первом секретаре ЦК КП Казахстана Похожие материалы: Казахстан готовится к участию во Всемирных спортивных гимназиадах среди школьников Порядок выхода фермеров из кредитных товариществ упростили в Казахстане Обязательное страхование профответственности адвокатов введут с 1 января 2020 года в РК Насколько же латинизация скажется на положении этнического русского меньшинства в Казахстане?! Аналоги международных систем замера грамотности школьников намерены внедрить в РК