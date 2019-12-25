Мажилисмены призвали в 10 раз увеличить пособие героям соцтруда

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. О необходимости увеличения пособия пенсионерам со статусом «Герой социалистического труда» в 10 раз заявили члены депутатской фракции «Коммунисты Казахстана».

«В свое время эти люди были окружены заботой государства. Сейчас они получают специальное госпособие в размере 9,6 МРП в месяц, что составляет на настоящий момент чуть более Т24 тыс. Фракция «народные коммунисты» просит вас рассмотреть возможность увеличения спецгоспособия этой категории пенсионеров не менее, чем в 10 раз от существующего ныне размера. Такое повышение стало бы еще одним знаком уважения к героям труда», — говорится в запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина, озвученном депутатом мажилиса Владиславом Косаревым в среду.

Так мажилисмен заявил, что в иных постсоветских странах герои соцтруда получают значительные надбавки за это звание. В частности, в России пособие составляет (в переводе в тенге) Т750 тыс., в Украине – Т650-700 тыс.

«Нахожу необходимым попросить депутатов от других политических партий поддержать наш запрос», — добавил Косарев.

По данным парламентария, в Казахстане в настоящее врем проживают 60 героев социалистического труда.