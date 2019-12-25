Казахстанские фирмы пожаловались на миллиардные долги со стороны «АрселорМиттал Темиртау»

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Казахстанские компании пожаловались на миллиардные долги со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), сообщил депутат мажилиса от фракции «Акжол» Азат Перуашев.

«В партию «Акжол» обратились отечественные предприниматели, работающие с «АрселорМиттал Темиртау». Крупнейший в мире производитель стали под разными предлогами постоянно задерживает казахстанским партнерам оплату за произведенные и подписанные акты приема товаров, работ и услуг, причем задержки составляют по полгода и более», — сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду, озвучивая запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина и генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.

При этом он отметил, что ежегодно долг АМТ перед казахстанскими компаниями составляет Т1 млрд и более.

«В 2016 году долг компании перед подрядчиками составил Т1 млрд, в 2017 – Т2 млрд, в прошлом году – более Т1 млрд. В текущем году руководство Карагандинской области и города Темиртау также вынуждено проводить переговоры с руководством «АрселорМиттал Темиртау» по вопросу погашения задолженности местным подрядчикам», — отметил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что практически все казахстанские контрпартнеры вынуждены кредитоваться в банках, и несвоевременная оплата исполненных контрактов наносит им прямой финансовый ущерб.

«Например, при ставке по комиссии кредита 18% потеря компании при полугодовой задержке составляет 9% от суммы контракта, что толкает местный бизнес на грань выживания. Кроме того, это приводит к задержке выплаты зарплаты работникам этих предприятий, которые, хотя и не заняты в иностранных компаниях, но несут прямой ущерб от их действий. В то же время подрядчикам приходится выплачивать налоги за начисленные, но не произведенные платежи, а также штрафы и пени за просрочку, которая происходит не по их вине. Получается, что казахстанские компании за свой счет и за счет своих работников безвозмездно спонсируют «АрселорМиттал», который и так имеет сверхнормативную прибыль и массу преференций», — сказал мажилисмен.

Также он заявил об использовании со стороны АМТ схемы занижения прибыли.

«В открытых источниках сообщается, что «АрселорМиттал Темиртау», пользуясь недрами Казахстана, сформировал банальную схему занижения прибыли. Все экспортные поставки шли через Дубайский офис компании. Метал сначала продавался своей компании в Арабских эмирата по цене себестоимость +$1, а уже от нее по мировой цене реальным покупателям. То есть официальная прибыль Миттала на тонне экспорта равнялась $1. Соответственно, и налоги в Казахстане он платил с этого доллара, а основная часть доходов доставалась и достается оффшорной компании тех же хозяев. Но даже при этой схеме комбинат десятилетиями давал своим зарубежным хозяевам около полумиллиарда долларов официальной прибыли в год, не говоря уже о скрытой прибыли. И тем не менее, Миттал не желает оплачивать казахстанским предприятиям исполненные контракты», — подчеркнул депутат.

В своем депутатском запросе фракция «Акжол» обратилась с просьбой разобраться с изложенными фактами и защитить законные интересы и казахстанских работников, и казахстанских предпринимателей, и национальные экономические интересы.

«Возможно, пора ставить вопрос о более адекватном участии иностранных сырьевых гигантов в развитии экономики Казахстана, увеличении защищенности и доли казахстанского бизнеса в их закупках. В этой связи депутатская фракция «Акжол» просит рассмотреть возможность строгого регламентирования и защиты национальных экономических интересов в деятельности крупных иностранных недропользователей», — сказал парламентарий.

Также фракция поставила вопрос о введении в антикоррупционное законодательство понятия «корпоративной коррупции».

«Недра принадлежат государству, а значит, злоупотребление в их использовании иностранными недропользователями также должны относиться к коррупционным правонарушениям», — отметил Перуашев.