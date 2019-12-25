Нацбанк Казахстана изменил программу рефинансирования ипотечных жилищных займов

Алматы. 25 декабря. КазТАГ – Национальный банк Казахстана изменил программу рефинансирования ипотечных жилищных займов, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«По итогам анализа реализации программы, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым дано поручение правительству и Национальному банку разработать ряд мер, направленных на поддержку ипотечных заемщиков, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов, относящихся к категории СУСН (социально-уязвимых слоев населения – КазТАГ), а также заемщиков, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам. В рамках исполнения данного поручения 23 декабря текущего года правлением Национального банка утверждены изменения и дополнения в программу», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнил регулятор, «изменения и дополнения в программу предоставят банкам право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика, по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов».

«Изменения в программу позволят охватить поддержкой по данным банков порядка 7355 заемщиков, относящихся к категории СУСН, c задолженностью по ипотечным займам на сумму Т44,6 млрд, в случае если они испытывают обоснованные трудности с обслуживанием ипотечных займов. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа. Данные меры будут осуществляться в рамках ранее выделенных на возвратной основе средств и вступят в силу с 1 января 2020 года», — добавили в Нацбанке.

Отмечается, что дальнейшая работа с проблемными ипотечными заемщиками, в том числе с категориями граждан, относящихся к СУСН, будет осуществляться в индивидуальном порядке акиматами в рамках созданных по поручению правительства рабочих групп. Работа местных исполнительных органов по повышению уровня доходов физических лиц, наряду с изменениями в программу, как считает регулятор, «в совокупности, позволят создать условия для исполнения заемщиками обязательств по ипотечным займам».

«Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 31 декабря 2020 года, заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года», — сказано в сообщении.