Алматы. 25 декабря. КазТАГ – Рефинансирование 8840 валютных ипотечных займов на Т78,7 млрд одобрили в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«На рефинансирование от валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тыс. заявок, из них 8840 займов на сумму Т78,7 млрд одобрены на рефинансирование», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Речь идет о второй части программы Нацбанка по рефинансированию ипотечных жилищных займов, которая была запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу финансового регулятора на 18 августа 2015 года (Т188,35/$1). Сумма курсовой разницы (Т156 млрд) возмещается за счет средств Национального банка. Ожидается, что банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более Т136 млрд.

«В рамках первой части программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На поддержку заемщиков Национальным Банком выделено Т130 млрд. Программа успешно реализуется и на сегодняшний день в рамках программы оказана помощь 28 тыс. заемщикам на сумму Т171,4 млрд, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более Т56 млрд. Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов до 2026 года составит более 40 тыс.», — добавил регулятор.