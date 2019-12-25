Назначена зампред КГА МИИР Казахстана

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Назначена заместитель председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает пресс-служба комитета.

«Приказом ответственного секретаря от 23 декабря 2019 года по согласованию с министром индустрии инфраструктурного развития, правительством и по согласованию с администрацией президента РК на должность заместителя КГА назначена Томпиева Салтанат Еркиновна», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Томпиева с 2012 года занимала должность руководителя управления международных отношений и авиационных перевозок, руководителя управления – главного государственного авиационного инспектора управления международных отношений и авиационных перевозок, до этого с 2008 по 2012 годы была главным экспертом управления эксплуатации воздушного пространства, управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений, а еще раньше – с 1999 по 2008 годы занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.