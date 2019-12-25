Реорганизация МИК РК повлияла на эффективность борьбы с экстремизмом в интернете

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Реорганизация министерства информации и коммуникаций Казахстана повлияла на эффективность борьбы с экстремистским контентом в интернете, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дарын Туяков.

«Проблема в том, что раньше вопросы IT и вопросы средств массовой информации были в одном министерстве – министерстве информации и коммуникаций. После проведения реорганизации технические функции перешли в министерство цифрового развития, а мониторинг перешел в новое министерство информации и общественного развития», — сказал Туяков на заседании мажилиса в среду, отвечая на вопрос депутата Василия Олейника о том, как выстроена работа по противодействию использованию интернета в экстремистских целях, особенно в части выявления материалов противоправного характера с последующим их блокированием или удалением.

Как сообщил вице-министр, для повышения эффективности борьбы с противоправным контентом министерство предложило передать функции по его выявлению и блокированию в один государственный орган.

«Мы подготовили поправки в закон о цифровых технологиях, сейчас они на согласовании. Мы эти функции передаем в министерство информации и общественного развития и все это будет находиться в одном министерстве, тогда это будет более эффективно, поскольку мониторинг находится у них. Технически это будет делать государственная техническая служба при КНБ», — заявил он.

При этом чуть ранее вице-министр отметил успешное взаимодействие различных государственных органов по выявлению и блокированию экстремистского и террористического контента и эффективность такого взаимодействия.

«Между государственными органами налажен обмен соответствующей информацией. В этом процессе задействованы ресурсы министерства информации и общественного развития, министерства внутренних дел, генеральной прокуратуры и комитета национальной безопасности. В свою очередь, министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности решает, в основном, вопросы технического характера – это вопросы блокирования и удаления противоправного контента. В настоящее время внедряется система «Кибернадзор», которая позволяет повысить эффективность взаимодействия в этой работе. В целом система эффективна, она доказала свою необходимость», — сказал Туяков.