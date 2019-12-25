Ограничить ввоз и использование в пищевой продукции пальмового масла призывают в РК

Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Ограничить ввоз и использование в пищевой продукции пальмового масла призвала правительство Казахстана депутат мажилиса Наринэ Микаелян.

«Особую тревогу вызывает рост ввоза пальмового масла в Казахстан. РФ ввела на его ввоз 20% таможенную пошлину. 6 августа 2019 года на территории стран-участниц ЕАЭС решением коллеги Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) №132 был утвержден предельно допустимый уровень содержания глицидиловых эфиров в пальмовом масле в детском питании и другой пищевой продукции, но он в течение трех месяцев не вводится в действие. Для Казахстана это является крайне актуальным, учитывая факты завоза и производства внутри страны сыра, сырных и молочных продуктов, где животный жир полностью заменяется пальмовым маслом. Это создает угрозу здоровью наших граждан», — сказала Микаэлян в депутатском запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

Для ограничения содержания пальмового масла в продуктах питания депутат попросила премьер-министра «дать указание минздраву обеспечить полный контроль за качеством ввозимого пальмового масла и изготовляемых из него продуктов, принять меры по укомплектованию лабораторий минздрава и минсельхоза современными приборами, позволяющими при ввозе товаров производить экспресс-анализ по определению качества продуктов, в том числе и пальмового масла».

Также она попросила поставить вопрос перед коллегией ЕЭК о скорейшем введении в действие решения коллегии №132 от 6 августа 2019 года, а также ввести в соответствующий техрегламент изменения, обязывающие указывать в маркировке продуктов наличие пальмового масла, поскольку обратное приводит к сокрытию истинного состава продукта.

«По аналогии с РФ просим минфин РК ввести 20% таможенную пошлину на ввоз пальмового масла, что побудит производителей пищевой продукции приобретать молочные продукты и растительные масла у отечественных производителей или инвестировать в этот сектор дополнительные средства для его развития», — добавила мажилисвумен.

По результатам ряда научных исследований, приведенных Микаэлян в запросе, глицидиловые эфиры в пальмовом масле вызывают широкий ряд раковых заболеваний, лейкозы, карценомы желудка и кишечника, мутацию ДНК и хромосомные болезни, вызывая бесплодие и делающие мужчин стерильными.