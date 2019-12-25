ЖССБ ждет экспертного заключения по дому в Зердели в Алматы 17 января – Ибрагимова

Алматы. 25 декабря. КазТАГ — Валентина Владимирская. АО «Жилстройсбербанк» (ЖССБ) ждет экспертного заключения по накренившемуся дому в алматинском микрорайоне «Зердели» (бывший микрорайон «Алгабас»), которое должно быть готово 17 января, заявила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

«Мы, также, как и вы ждем экспертного заключения, которое, предварительно нам сказали, будет 17 января», — сказала Ибрагимова, отвечая на вопрос МИА «КазТАГ» на пресс-конференции банка в среду в Алматы.

По ее словам, 72 семьи вкладчиков банка арендовали или купили квартиры по программе «Доступное жилье» в указанном доме.

«На сегодня там 72 жильца (семьи – КазТАГ): из них 19 уже перешли на жилищный займ (взяли кредит и оплачивают его – КазТАГ), 47 жильцов имеют счета в «Жилстройсбербанке» и продолжают копить, платя в месяц от Т25 тыс. до Т150 тыс. И шесть жильцов уже осуществили полный выкуп того жилья, которое у них находилась в этом доме», — сказала Ибрагимова.

Все жители, по ее словам, расселены.

«Им на три месяца возмещена стоимость аренды и пока они к нам не обращались с просьбой по реструктуризации или о том, чтобы мы им перестали (выставлять погашаемые суммы – КазТАГ) в течение года, пока эта проблема либо решится, либо каким-то образом будет полностью закреплена. В случае, если они обратятся, мы готовы пойти навстречу и сделать какие-то возможные варианты реструктуризации», — заверила глава банка.

Она отметила, что просрочек у клиентов банка, живущих в небезопасном доме, нет.

«Потому что им же за аренду заплатили, поэтому они спокойно оплачивают банку по своей аренде», — пояснила Ибрагимова.

Напомним, 10 декабря МИА КазТАГ сообщало, что жилой многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» начал крениться в Алматы. Отмечалось, что в квартирах остаются 72 семьи. Со слов жителей, дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме через «Жилстройсбербанк». Изначально власти отрицали наличие критического крена, однако жители сделали свои замеры и выразили несогласие с официальными данными. Кроме того, по информации жильцов, исследование расположенного под домом грунта показало, что грунт влажный на глубине 15 м.

14 декабря аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что допустившие нарушения при строительстве микрорайона «Зердели» в Алматы будут привлечены к уголовной ответственности. Также он сообщил, что все дома в микрорайоне «Зердели» в Алматы будут обследованы.

20 декабря городское управление градостроительного контроля пообещало переселить всех жителей накренившегося дома.