Акимы в Казахстане могут лишиться права назначать начальников департаментов полиции

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Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Акимы в Казахстане могут лишиться права назначать начальников департаментов полиции, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно проекту постановления правительства, начальники департаментов полиции областей, городов республиканского значения и столицы, как ожидается, будут представляться для назначения и назначаться министром внутренних дел.

Соответствующие поправки намерены внести перечень должностей политических го арственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых первым президентом Республики Казахстан – Елбасы, председателем совета безопасности, президентом и (или) по согласованию с ними, избираемых по представлению президента, а также назначаемых по согласованию с администрацией президента.

Сейчас начальников департаментов полиции назначают акимы областей, городов республиканского значения и столицы.

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