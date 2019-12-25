Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ — Ряд вице-министров назначен в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность первого вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в сообщении в среду.

Мурат Журебеков в 2017-2019 годы занимал должность генерального директора ТОО «PSA» (полномочный орган правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП), а с июля 2019 года – вице-министра энергетики РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан», — следует из сообщения.

Жумабай Карагаев работал заместителем акима Атырау, занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области, руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области, акима Макатского района Атырауской области, а с сентября текущего года работал заместителем акима Атырауской области.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Габидулла Оспанкулов с октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области, а с августа по декабрь 2019 года – секретарь партии Nur Otan.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Баймишев Руслан Нурашевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан», — следует из сообщения.

Руслан Баймишев с 2013 по 2016 год возглавлял Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» комитета геологии и недропользования, а с 2016 года по настоящее время занимал должность директора департамента недропользования министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.