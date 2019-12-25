Нур-Султан. 25 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также «главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц».

Напомним, оба закона приняты сенатом 12 декабря.

Принятый сенатом Закон РК «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года» позволит вывести из аренды России 11,6 тыс. га из космодрома «Байконур».

Договор между Казахстаном и Монголией о передаче осужденных лиц предусматривает передачу осужденного лица с письменного его согласия и если на момент получения запроса о передаче приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, может осуществляться передача осужденного лица для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.