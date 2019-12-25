Алматы. 25 декабря. КазТАГ — Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении совместной добычи нефти в нейтральной зоне, сообщает агентство France Press.

«Саудовская Аравия и Кувейт подписали соглашение о возобновлении добычи на двух крупных нефтяных месторождениях в общей нейтральной зоне, которая пять лет оставалась закрытой из-за обоюдных разногласий. Государственное информационное агентство KUNA сообщило, что две страны также подписали соглашение о демаркации сухопутных и морских границ в нейтральной зоне. KUNA не сообщила подробностей соглашения, которое, вероятно, связано с внесением поправок в предыдущие пограничные соглашения между двумя арабскими странами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на двух месторождениях в нейтральной зоне добывалось около 500 тыс. баррелей в сутки, прежде чем добыча была приостановлена: сначала на месторождении Хафджи в октябре 2014 года, а затем на месторождении Вафра семь месяцев спустя из-за спора между соседними странами. Эр-Рияд тогда сообщил, что решение было связано с экологическими проблемами.

По информации издания, нефть, добываемая в нейтральной приграничной зоне, поровну распределяется между двумя странами. Морское месторождение Хафджи совместно эксплуатировалось Kuwait Gulf Oil Co. и Saudi Aramco Gulf Operations, а наземное месторождение Вафра – KGOC и Saudi Arabian Chevron. Кувейт обвинил Саудовскую Аравию в одностороннем прекращении добычи в Хафджи, отметив, что он имеет право на уведомление за пять лет в соответствии с соглашением, подписанным в 1965 году.

«Две страны вели переговоры по урегулированию спора и возобновлению производства с июня 2015 года. В переговорах участвовал эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах в Эр-Рияде, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетил Кувейт», — отмечается в публикации.