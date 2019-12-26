Алатауский райсуд Алматы считает неконституционным подпункт закона «О жилищных отношениях»

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Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Алатауский районный суд Алматы считает неконституционным подпункт закона «О жилищных отношениях», сообщает пресс-служба Конституционного совета Казахстана.

«Конституционным советом 24 декабря 2019 года принято к производству представление Алатауского районного суда города Алматы о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 («Основания выселения без предоставления другого жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» – выселение нанимателя (поднанимателя), членов его семьи или других совместно проживающих с ним лиц без предоставления другого жилища допускается в случаях, если: они приобрели иное жилище на праве собственности, независимо от его места нахождения – КазТАГ) закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в обращении суда поднимаются вопросы обеспечения жилищных прав граждан.

«Согласно Конституционному закону «О Конституционном совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором упомянутое представление будет рассмотрено по существу. В соответствии с пунктом 3 статьи 73 Конституции Республики Казахстан Конституционный совет выносит свое решение в течение месяца со дня поступления обращения. Правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный совет свои заключения (пункт 5-2 регламента совета)», — сказано в сообщении.

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