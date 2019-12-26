Актуализированные перечни стандартов к техрегламенту на пищевую продукцию утвердили в ЕАЭС

Алматы. 26 декабря. КазТАГ – Актуализированные перечни стандартов к техническому регламенту на пищевую продукцию утвердили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 325 межгосударственных стандартов и 285 национальных стандарта стран ЕАЭС. Перечень стандартов на методы содержит 411 межгосударственных стандартов, 141 национальный стандарт государств-членов, а также 74 методики, восемь методических указаний и четыре инструкции, которые необходимы для обеспечения требований техрегламента», — говорится в сообщении.

Перечни стандартов подготовлены ЕЭК совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах-членах.

«Для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, решение коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года», — сказано в сообщении.