Бюджетный кредит в размере Т92 млрд хотят выдать «Жилстройсбербанку» Казахстана в 2020 году

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Бюджетный кредит в размере Т92 млрд хотят выдать АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК) в 2020 году, передает корреспондент агентства.

В проекте бюджетной программы «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов» на 2018 год значится сумма в Т8 млрд, на 2019 год – в Т39 млрд, а на 2020 год – Т92 млрд.

В показателях прямого результата указаны следующие площади жилья, обеспеченного выкупом: 2018 год – 50 тыс. кв.м, 2019 год – 210 тыс. кв.м, 2020 год – 580 тыс. кв.м.

В документе указано, что количество займов вкладчикам для выкупа построенного жилья в рамках программы «Нұрлы жер» в 2019 году составляет 9667.

«Расходы по бюджетной программе направляются для предоставления займов очередникам МИО, вкладчикам АО «ЖССБК» с целью обеспечения оборачиваемости средств, направленных на строительство кредитного жилья в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер», а также для выдачи предварительных и промежуточных жилищных займов по сниженным процентным ставкам для приобретения первичного и вторичного жилья многодетным и неполным семьям, семьям имеющим или воспитывающим детей – инвалидов, имеющих низкие доходы. Кроме того, бюджетной программой предусматривается влияние на достижение целевых индикаторов по вводу жилья за счет всех источников. В соответствии с законом РК от 22 октября 2019 года №266-VІ ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы» расходы по данной программе увеличены на сумму Т14 000 000 тыс. Причина: выдача предварительных и промежуточных жилищных займов», — сказано в описании программы.